違反防疫宵禁！他遭罰「深蹲300下」後死亡　癲癇發作心跳停

▲菲律賓實施全國封鎖政策，首都馬尼拉的警察在路邊進行檢查。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

菲律賓為了防止新冠肺炎疫情擴大，當局5日宣布全國封鎖措施延長一周。呂宋島甲米地省（Cavite）處於加強社區隔離狀態，一名男子為了外出買水而違反宵禁規定，警方攔查後要求他「深蹲300下」作為相應的懲罰，導致這名男子回家後身體狀況不堪負荷，隨後昏倒死亡。

根據英國《衛報》報導，28歲死者達倫（Darren Manaog Peñaredondo）的家屬在臉書公布了他的死訊稱，達倫於1日晚間6時外出買水時被警察攔下，與另一名同樣因違反宵禁的男子被警察帶到市政府前廣場，接著，警方要求他們必須做完100下深蹲，但如果2人動作不同步，就必須再重來一次，最後他們一共深蹲了300下。

▲菲律賓部份天主教徒違反防疫政策，在街頭進行大齋期的象徵性自鞭儀式。（圖／路透）

報導稱，達倫隔日上午8時回到家，由於疲倦程度超出了身體負荷，沒有他人的幫助，達倫根本無法自行移動，他向家人透露，昨晚受懲罰時也曾跌倒數次。文中指出，「達倫回家後一整天都不良於行，只能用爬的」，那天稍晚，他便開始癲癇發作，心跳停止，雖然中途曾短暫甦醒，最終仍在晚間10時左右離世。

將軍特里亞斯市（General Trias）警察局長索雷羅（Marlo Solero）說，違反防疫封鎖規定者並不會受到體罰，只需要接受警察訓誡、勸導，如果達倫的案情屬實，這是無法被容忍的。市長費勒（Ony Ferrer）表示，已下令徹查這起「酷刑」案件。據報導，先前國際NGO組織「人權觀察」曾警告，菲律賓的違規者正在受虐，警察與官員將人民關在狗籠，也有人被迫坐在正午烈焰下曝曬。

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