2男闖便利商店！店長弟遭「獵槍對準頭」　姊姊勇猛搶槍反擊搶匪

記者李振慧／綜合報導

英國約克郡近來發生一起搶案，經營便利商店的男子在店內工作時，突然被2名搶匪用槍指著頭，沒想到當時人也在店內的姊姊突然上前奪槍，不但成功奪走了槍還反擊搶匪，警察接到報案後在10分鐘內趕到，最後成功制伏搶匪。

這起驚險事件上月30日發生在赫爾市(Hull)的戈達德(Goddard Convenience Store)便利商店，從監視器畫面可看到，2名男子進入商店中，1人手上持著大刀、另1人則手持獵槍，他們很快便挾持人在櫃檯中的男子塔亞(Thaya Karan)。

塔亞雖然被獵槍對準頭部，但仍保持著冷靜態度，後來2男要逃跑時，姊姊維吉莎(Vijitha Jeyathevan)竟然把門反鎖，把持槍的搶匪困在裡面，接著便勇敢上前搶槍，而持刀的搶匪則被鎖在門外。監視器畫面可看到，維吉成功搶下槍後，便用長槍不斷攻擊搶匪。

塔亞表示，「搶匪當時拿槍對著我，要求打開保險櫃，我拒絕了就被揍了3下，我當時正在流血，我姊姊是英雄，她救了我」。維吉莎表示，當時她聽到弟弟的叫聲，看到弟弟滿頭是血還有槍指著頭，「我原本以為他已經中槍了，然後突然持刀的搶匪朝我衝過來攻擊，我當下真的以為自己會死，搶下刀後對方逃跑我便鎖門，然後剩下的歹徒和我們開始搶槍」。

維吉莎表示，雖然過程只有10分鐘，感覺卻像好幾個小時一樣漫長，幸好最後成功制伏歹徒，讓人也在店內的小女兒毫髮無傷。警方目前已逮捕涉案的2名14歲少年，案件仍在調查中。

▼搶匪持槍闖進便利商店搶劫。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

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