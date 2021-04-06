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3歲娃餓死案真相曝！檢揪出外婆曾「懷孕」就醫　還購買嬰幼用品

▲▼節目公開女嬰生前相片，網友留言感到惋惜。（圖／翻攝自Youtube@실화 On）

▲石女為了遺棄女童屍體，曾購買衣服鞋子，並帶來棉被與紙箱。（圖／翻攝自Youtube@실화 On）

記者羅翊宬／編譯

南韓慶尚北道龜尾市3歲女童慘遭22歲的「母親」（實為胞姊）金女遺棄公寓餓死、屍體腐爛，其「外婆」48歲的石姓女子不斷否認生下女童、調包金女生下的親生女兒之事實，最後卻在連續5次DNA檢驗中被證實是女童的生母，而目前案情又有了最新進展！

檢方點出，石女曾經購買衣服、鞋子來掩飾協助棄屍女童，並且3年前確實有與懷孕相關的就診紀錄，而從當時的手機通訊與檢索紀錄來看，能夠充分證實石女當時已「知道」自己懷有身孕。

根據《韓聯社》報導，大邱地方檢察廳金泉支廳昨（5）日表示，以劫持未成年者、棄屍未遂等嫌疑起訴石女，而石女之所以購買衣服、鞋子，是為了埋葬3歲女童的屍體。

檢方表示，石女今年2月9日前往大女兒金女的住處時，發現呈腐爛狀態的3歲女童屍體，為了埋葬女童的屍體，才會購買衣服、鞋子，並帶著棉被與紙箱前往，想把女童屍體遺棄他處，最後卻因受不了內心恐懼，將棉被蓋上女童屍體後逃之夭夭。

另外，檢方也成功取得3年多前石女的就醫紀錄，從紀錄中可推敲出石女當時已懷有身孕，且檢方也取得石女當時購買醫藥品、嬰幼兒用品的交易明細，以及修復石女手機通訊紀錄後取得相關資料。

檢方已確認石女3年前確實曾將自己的親生女兒（目前餓死的3歲女童）與大女兒金女所生下的女兒調包，目前正全力追查金女親生女兒的生死與下落。

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