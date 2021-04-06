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小童模仿YouTube網紅「開瓶神技」　瓶蓋噴飛插右眼！恐怖傷照曝

▲▼泰國一名孩童模仿YouTube網紅的開瓶雜技，卻險些失明。（圖／翻攝自Facebook／@EyecareByThuss）

▲泰國一名孩童模仿YouTube網紅的「特殊開瓶技巧」，卻險些因此失明。（圖／翻攝自Facebook／@EyecareByThuss）

記者張寧倢／編譯

泰國資深眼科醫師塔訕（Thassan Sanguansak）日前在臉書分享一則病例，有一名孩童因為看了YouTube網紅的「開瓶雜技」影片，想跟著模仿卻不慎失手，導致右眼嚴重受傷，甚至可能因此失明。塔訕藉機呼籲家長，多多關心孩子的生活，以免再次發生此類意外。

根據泰國《MGR online》報導，專門研究玻璃體及視網膜的資深眼科醫師塔訕4日在診所的臉書帳號@EyecareByThuss發文指出，成長期的孩童時常模仿父母行為，但現代社會的孩子們更常模仿的卻是YouTuber或是其他網紅，而最近一名前來就醫的孩童便是在看了「開瓶雜技」的影片後，出於好奇心而跟著嘗試。

報導稱，這名孩童首先將一瓶汽水夾在大腿中間，再拿著一支螺絲起子撬開瓶蓋，但瞬間噴飛的瓶蓋竟然擊中了孩童的右眼，導致眼球嚴重受傷，甚至有可能因此失去視力。孩童的母親當時忙著擺攤，向客人兜售商品，直到聽見哭嚎才發現孩子已經受傷，趕緊將他送醫。

塔訕對此呼籲，現代許多父母忙於工作賺錢，可能因此對孩子有所疏忽，希望家長們可以多家注意自己的孩童觀看的網路影音內容，避免造成不良影響，甚至是像這樣的事故意外。

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