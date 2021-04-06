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南韓「國家負債」飆新高！去年1985兆韓元赤字超過GDP　疫情是主因

▲▼南韓因新冠疫情影響大規模編列預算救經濟，增加國家負債，圖為去年底首爾明洞。（圖／達志影像）

▲南韓因新冠疫情影響大規模編列預算救經濟，增加國家負債，圖為去年底首爾明洞。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓國家負債規模再創新高，飆升至1985兆韓元（約新台幣50兆元），首度超越去年國內生產毛額（GDP）的1924兆韓元！受到近來新冠疫情、低生育率、人口高齡化等因素影響，除了因應人口結構上的改變而增加社福補助，政府在預算上大規模編列疫情緊急援助津貼，成為財政支出增加的重要因素。

根據《韓聯社》、《News1》報導，南韓政府今（6）日召開國務會議時審議、表決「2020會計年度國家結算報告書」時發表以上內容，內文指出南韓去年的國家負債規模達到1985兆3千多億韓元，和前一年相比足足增加了241兆6千多億韓元，其漲幅創下2011年導入國家結算報告書制度後的最高紀錄。

報導指出，為了克服新冠疫情造成的全民經濟萎縮，南韓政府4次追加編列共67兆韓元（約新台幣1.7兆元）預算、國債發行規模達111兆6千億韓元，成為廣義上國家負債規模增加的主因。

而由南韓中央政府、各地方政府債務合算的「國家債務」去年達到846兆9千億韓元，與前一年相比增加了123兆7千億韓元，其國債佔GDP比率從37.7%增加至44.0%，與前一年相比增加6.3%。

不過南韓政府對此卻仍感到樂觀，表示南韓在財政管理上相較全球各國而言算是較良好的，「世界各國在面臨新冠疫情時普遍出現大規模赤字，而我國（南韓）與先進國家、世界平均值相比，在財政管理水準上普遍良好，2009至2019年OECD一般政府平均負債增加率為18.8%，而韓國則只有10.8%。」

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