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南韓國務總理傳下周提請辭！丁世均有望「選總統」　他被指明接任

▲▼南韓國務總理丁世均傳出下周將向文在寅提出請辭。（圖／達志影像）

▲南韓國務總理丁世均傳出下周將向文在寅提出請辭。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓國務總理丁世均傳出有意請辭，預計將於首爾、釜山市長完成補選，並且結束本周的中東出訪行程之後，於下周向總統文在寅提出請辭，成為影響文在寅任期最後1年政壇動向的震撼彈。

隨著身為執政黨的共同民主黨因不動產政策、LH公社職員投機炒地等議題而在市長補選上處於劣勢，而丁世均又有望代表執政黨競選下屆總統，其動向格外引起關注。

根據《韓聯社》報導，共同民主黨高層人士透露，丁世均將會訪問伊朗，與伊朗當局協商遭伊朗以汙染海洋環境為由而扣押的大型化學運輸船「韓國化學號」（한국케미，HANKUK CHEMI）的後續問題，在下周返國後，會正式向文在寅提出請辭國務總理一職，且其心意已決。

報導指出，其實去年底就曾傳出丁世均以考慮請辭，然而當時南韓面臨新冠疫情影響，加上首爾、釜山市長補選大局未定，因此才不得已一再延後提出請辭的時間點。

報導分析，由於兩任國務總理李洛淵、丁世均皆出身自湖南地區（全羅南北道、光州），因此不排除文在寅政府會考慮讓前行政安全部長金富謙接任國務總理一職；另外，現任國家情報院長朴智元、國務副總理兼教育部長俞銀惠、前任大法官金英蘭也被指出有接任可能，不過被歸類為文在寅心腹的共同民主黨和新高層人士卻斷然否決該可能性。

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