　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣不能陶醉抗疫成績！外媒點出內憂外患：中國軍事威脅緊跟在後

▲▼資深駐台記者表示，台灣雖在新冠抗疫取得成功，但卻面臨各種內憂外患。（圖／路透社）

▲資深駐台記者表示，台灣雖在新冠抗疫取得成功，但卻面臨各種內憂外患。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

台灣在面臨新冠肺炎（COVID-19）疫情，相較於各國感染者人數急遽飆升，不僅病歿人數控制在10名，還與帛琉開啟「旅遊泡泡」計畫，得以維持日常生活，亮眼的抗疫成績讓全球有目共睹。然而，有資深駐台記者警告，台灣當局應居安思危、不能因此自滿，因為除了乾旱、缺水以外，台灣經濟上高度仰賴中國市場，且中國的軍事威脅擺在眼前，軍武規模與兵力訓練明顯處於劣勢。

資深駐台記者希爾頓．葉（Hilton Yip）在香港出生、成長於加勒比海島國，在東亞有10多年生活與工作經驗，還曾在中國官媒任職。他在美國學術期刊《Foreign Policy》撰寫文章「台灣自滿新冠抗疫成績讓人憂心」（Taiwan’s COVID-19 Success Is Worryingly Smug），分析近年台灣在防堵疫情成功後，同時所面臨的內憂外患。

他在文章一開頭時表示，相較於全球各國在因應新冠疫情時經濟衰退，台灣在去年的經濟成長率為2.98%、同時預計今年經濟成長將遠超過4%，儘管與中國僅隔著一道海峽，但卻成功防堵疫情擴散，至今僅有1100起確診病例、10人死亡，「台灣在抗疫上確實有理由感到自豪、甚至沾沾自喜，然而卻也掩蓋其他的重要關鍵議題，尤其台灣在地緣政治上岌岌可危。」

▲▼希爾頓．葉指出，台灣軍備武器處於劣勢、危機意識不足，在面臨中國威脅未做好準備。（圖／路透社）

▲希爾頓．葉指出，台灣軍備武器處於劣勢、危機意識不足，在面臨中國威脅未做好準備。（圖／路透社）

希爾頓．葉警告，中國近年軍事動作頻頻，不僅大力擴編海軍，還派遣兩棲登陸艦艇、航空母艦環繞台海，甚至屢次派遣軍用機繞過海峽中線、侵擾台灣防空識別區，從近來的好戰舉動與各種言語警告來看，2名美軍高階將領分析，北京當局恐怕於6年內就會大舉派兵入侵、攻擊台灣。

他舉出，在面臨中國軍事領域上的步步進逼，台灣當局顯然沒有做好充分準備，因為在艦艇、軍機、潛艇，以及軍隊素質都處於極大劣勢，包括今年3月22日兩架F-5戰鬥機在飛行訓練時相撞，以及先前的各種戰機意外。

他分析，「雖然過去數年台灣在軍購案中與美國達成戰機、坦克、巡弋導彈、無人機等武器交易，但台灣政治人物與民眾仍希望在與中國發生衝突時，美國能挺身而出。然而，美國華府在面對台灣問題時所展現的語意不明的曖昧態度，都再再顯示台灣不能倚賴美國的援助保證。」

▲▼台灣軍事訓練役期僅為4個月，與南韓、新加坡的20個月相比嚴重不足。（圖／路透社）

▲台灣軍事訓練役期僅為4個月，與南韓、新加坡的20個月相比嚴重不足。（圖／路透社）

他也舉出台灣全民軍事義務訓練的役期上僅為4個月，與南韓、新加坡的20個月相比顯然是太短了，根本不可能獲得充足訓練，且也嚴重缺乏備戰意識，與南韓、以色列等國形成鮮明對比，儘管台灣當局同意改革後備體系，但涉及人員僅為77萬後備軍力的3千人，且從2022年才開始。

他表示，從今年3月初爆發的「自由鳳梨」議題上來看，台灣在經濟上嚴重依賴對中國（包括香港）的出口，除了有高達95%的鳳梨出口至中國，中國在台灣農產品輸出上也是最大的市場，光是2019年就佔台灣貿易的30%。而除了農業以外，中國為台灣最大出口國、同時也是最大貿易夥伴，2020年占比超過43%，佔台灣總貿易額的34%。

他指出，台灣在地緣政治上面臨高度緊張，而全球正設法擺脫在半導體供應上對台灣的高度依賴，美國總統拜登曾於4月16日會晤日本首相菅義偉時討論，應避免在晶片供應上高度依賴台灣。

▲▼台灣面臨旱災，頭前溪露出大片河床，造成新竹科學園區水資源短缺。（圖／路透社）

▲台灣面臨旱災，頭前溪露出大片河床，造成新竹科學園區水資源短缺。（圖／路透社）

另外，他也點出台灣正面臨水資源、電力、勞動力、人才資源與土地短缺，由於近來台灣經歷乾旱，沒有颱風、降雨減少，導致水資源的短缺，而這也在工業、科技產業上造成擔憂，因為工廠需要大量用水。

他在文章末段再次警告，雖然台灣在新冠抗疫上取得成功，然而在國防軍事、經濟領域上需要大刀闊斧的改革。

►台灣問題影響日本存亡！菅義偉坦承「很重要」：與美國維持嚇阻力

►Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

ET快訊
9:31才有第一通報案電話！李義祥「關鍵3分鐘」打給誰　花檢
官商LINE對話「戳破李義祥謊言」！　台鐵花蓮主任也詭異在場
台鐵列隊：一路好走！特派專列出發了　送殉職司機回家
太魯閣掀「台灣工地內幕」　1關鍵事故恐暴增！網驚：水太深
許維恩摔東西飆罵：浪費我時間！「轟助理出去」真相反轉
與丁允恭不倫女記者　偷保險套、潤滑液遭判刑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

長賜號調查結果將出爐！疑操作錯誤及電氣系統故障　恐遭求償天價

「假求婚」酒吧免錢喝到飽！她自爆與陌生男串通　2派網友戰翻

2男闖便利商店！店長弟遭「獵槍對準頭」　姊姊勇猛搶槍反擊搶匪

南韓國務總理傳下周提請辭！丁世均有望「選總統」　他被指明接任

遊客BMW亂停門口…農民氣炸！直接柵欄整輛圍起來　網一面倒力挺

違反防疫宵禁！他遭罰「深蹲300下」後死亡　癲癇發作心跳停

台灣不能陶醉抗疫成績！外媒點出內憂外患：中國軍事威脅緊跟在後

普丁簽新法！　可再連任二屆至2036年「當總統到83歲」

她被募捐箱「吃掉」露出半截身體！清潔工嚇壞一看　已成冰冷屍

瓶蓋噴飛插右眼！童模仿YouTube網紅「開瓶神技」　恐怖傷照曝光

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

歐洲偶遇粉絲「用韓文打招呼」　王嘉爾一聽「我是中國人OK」韓網氣炸

困第6車廂底4天「最後遺體移出」 警消列隊向21歲莊姓憲兵致意

快樂傳家餐！開箱「17年麥當勞」 沒蟲沒發霉...官方：真沒防腐劑

日本人一張紙條「我們來報恩的」　上百盒暖心蛋包飯深夜送救難員

胖柴柴追猴被爸罵...突耍賴不動　無奈拎「毛毛手提包」強行帶走

長賜號調查結果將出爐！疑操作錯誤及電氣系統故障　恐遭求償天價

「假求婚」酒吧免錢喝到飽！她自爆與陌生男串通　2派網友戰翻

2男闖便利商店！店長弟遭「獵槍對準頭」　姊姊勇猛搶槍反擊搶匪

南韓國務總理傳下周提請辭！丁世均有望「選總統」　他被指明接任

遊客BMW亂停門口…農民氣炸！直接柵欄整輛圍起來　網一面倒力挺

違反防疫宵禁！他遭罰「深蹲300下」後死亡　癲癇發作心跳停

台灣不能陶醉抗疫成績！外媒點出內憂外患：中國軍事威脅緊跟在後

普丁簽新法！　可再連任二屆至2036年「當總統到83歲」

她被募捐箱「吃掉」露出半截身體！清潔工嚇壞一看　已成冰冷屍

瓶蓋噴飛插右眼！童模仿YouTube網紅「開瓶神技」　恐怖傷照曝光

「妹子的青春有限，青春的妹子無限」五款IG限動濾鏡你收藏了嗎？

鐵鍊鎖頸性侵！網拍靚女遭騙出「電昏囚2天」　渣男下場曝

第一眼見到熟悉身影！外籍飼主「高雄北上」領養黑白汪...理由超暖

峮峮「KID要開發我！」　他緊張打斷：骨子裡壞壞的

太魯閣事故曝台人惡習！網PO「日本割草圖」對比：便宜行事

搭高鐵南北跑！女大生被爸酸「浪費錢」　網點1優勢：絕對值得

普惠醫工Ｘ白沙屯拱天宮聯名媽祖遶境口罩　電商平台限量一千盒要搶要快! 熱賣款丹寧系列更是穿搭好隊友

女兒拒坐推車！趙孟姿「看出路人眼神」邊抱邊推回家 …結局反轉狂喜

毛毛你在哪／屏東米克斯被鞭炮嚇到衝出家門　媽：讓我繼續照顧你

恭喜！八三夭小橘升格當爸　結婚5年喜迎愛兒「父子合照曝光」

國際熱門新聞

監視器「傳詭異求救聲」　女嬰靠近揮手網嚇壞

快訊／北韓宣布不參加東京奧運

美股勁揚近400點！道瓊、標普再創新高

日網同情李義祥　評論狂洗：不能只怪他！

警察步槍掉落　慘被子彈穿眼爆頭亡

殺害前女友3母女　他伴屍3天照常吃飯喝酒

運河計畫遭批評　土國總統指退役將領暗示政變

即／北韓不參加東京奧運！原因曝

俄：已就烏克蘭問題與美高層接觸

英相強生：現正釐清疫苗護照所涉道德問題

俄坦克軍隊邊境集結　恐爆世界大戰

核協議會談　伊朗促歐洲對美施壓以取消制裁

外媒：長賜號日本船東要告長榮海運

兒寫作業揭露「爸爸有6小三」　網一看笑瘋

更多熱門

相關新聞

福斯商旅T6.1 Multivan試駕

福斯商旅T6.1 Multivan試駕

隨著品牌車系步入名為「T6.1」的新紀元，向來以「行動辦公室」、「飯店保母車」等鮮明形象自居的福斯商旅Mutivan，也於日前在台進行改款升級事宜。

中國遼寧艦在台周邊演訓　日媒：意在牽制美國

中國遼寧艦在台周邊演訓　日媒：意在牽制美國

鳳梨捐10萬被嫌少…凌晨PO黑底文

鳳梨捐10萬被嫌少…凌晨PO黑底文

北韓宣布不參加東奧　325就已決定

北韓宣布不參加東奧　325就已決定

俄反對派領袖高燒狂咳！被送病毒篩檢

俄反對派領袖高燒狂咳！被送病毒篩檢

關鍵字：

北美要聞世界疫情台灣新冠肺炎鳳梨缺水水資源半導體晶片戰機

讀者迴響

熱門新聞

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

驚爆！李義祥工程車吊重機具出包　錯失黃金救命5分鐘

藍恭唯、鄭亦真摩鐵開房2.5hrs

網紅曬捐款150萬　他揪1疑點打臉

林口男上籃被「惡意撞倒」送醫！恐怖畫面曝光

阿沁妻說清楚F.I.R.「Faye被迫退團」真相！

「射精完要尿尿or忍住？」醫一句話相勸　26萬網長知識

重機男翹孤輪！19歲女慘摔翹臀染血照曝

《當男人戀愛時》不是抄襲是翻拍

網紅捐款挨轟「在炫耀」　怒嗆：這些人真噁心

即／撞毀的第6節車廂吊出來了！

遭誤認義祥工人　乘客氣炸問警：該怎麼告

方志友耍大牌！藍心湄站後方白眼

監視器「傳詭異求救聲」　女嬰靠近揮手網嚇壞

強逼冷氣團回冬！今晚最冷剩11°C

更多

最夯影音

更多
18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...
救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面