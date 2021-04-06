執政時間比史達林還久！　普丁簽新法可當總統到83歲

▲普丁今天簽署新法，未來他的總統生涯可能延續至2036年。（圖／路透）

實習記者黃品臻／綜合報導

俄羅斯政府今天表示，總統普丁（Vladimir Putin）簽署新法，他將可再競選兩個6年的任期，若未來都順利當選，普丁將一路當總統到2036年。

普丁在去年初提案修憲，限制未來總統只能連做兩任，但他的總統任期重新計算，去年7月，修憲案公投通過，上個月國會下議院和上議院再通過法案，今天普丁簽署，正式生效。

根據外媒The Moscow times報導，普丁目前的任期為他的第四任期，到2024年結束，此前的憲法可規定普丁在2024年後結束他的總統生涯。但新的法案通過後，若未來兩屆普丁都能當選，他的總統生涯將延續至2036年，屆時也將高齡83歲，成為自彼得大帝以來，任期最長的俄羅斯領導人，甚至超過史達林。

回顧普丁的政治生涯，早在1999年，就被時任領導人的葉爾欽任命為總理，2000年首度當選總統、2004年連任，這兩任都是4年任期，2008年雖由親信麥維德夫（Dmitry Medvedev）擔任總統、自己擔任總理，但多被外界批評這是規避連任限制的做法。而普丁也在2008～2012年期間，提出修憲，將總統任期從4年改為6年，2018年重新回鍋成為總統，任期到2024年止。