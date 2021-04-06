菲律賓硬起來！　總統府警告：中國入侵海域恐「擦槍走火」

▲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社馬尼拉5日綜合外電報導

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的法律幕僚今天警告，南海有數以百計中國船隻「入侵」菲國海域，正造成馬尼拉和北京間關係緊繃，並可能導致「擦槍走火」。這是菲國總統府近來最強硬發言。

路透社報導，杜特蒂的法律顧問帕內若（Salvador Panelo）發布聲明表示，中國船隻長期出現在菲律賓專屬經濟海域，為雙邊關係帶來不必要的緊張，並「可能引發兩國都不願發生的擦槍走火」。帕內若說，「我們可以就共同關切的議題和雙邊利益進行協商，但別搞錯，我們的主權不容談判。」

杜特蒂的發言人羅奎（Harry Roque）也在一場記者會上呼應道，「對於我國領土或專屬經濟海域，我們一吋也不會讓。」

近期雖已有連串菲律賓外交官和最高階將領對中國發表強烈批評，但帕內若這席話是來自杜特蒂辦公室最強硬的言論。杜特蒂上任時意外對北京主動釋出善意後，一直顯得不願與中國對立。

▲菲律賓公開照片指控，中國海上民兵3月7日駕駛220艘船艦出現在南沙群島牛軛礁（Whitsun Reef）。（圖／達志影像／美聯社）

菲律賓針對牛軛礁（Whitsun Reef）海域出現220艘「大量集結且具威脅性」的中國船隻，且據信船上載有民兵，3月22日向中國提出外交抗議。此後這些船已分散到菲國專屬經濟區海域內其他區域。

菲律賓外交部今天也對中國將牛軛礁視為傳統漁場予以駁斥，並表示只要中國船隻停留在附近海域一天，菲國就會向北京提出外交抗議，因這些船隻「公然侵犯」菲國管轄範圍。

帕內若今天還說，中國違反國際法並侵犯菲律賓的主權，菲國不會被中國的人道主義行動蒙蔽。他指的是中國捐贈2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗給菲國。

菲律賓反對派參議員漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）今天要求「頑固」的中國勢力立即離開菲國經濟海域。她說，「我們正面臨疫情，中國卻又來製造麻煩。」

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