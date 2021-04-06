AZ疫苗仍有血栓疑慮　英國擬限制30歲以下族群施打

▲英國擬讓30歲以下民眾改施打別款疫苗。（圖／路透）

實習記者黃品臻／綜合報導

英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學合作研發的AZ疫苗，相關的血栓疑慮仍未消除，現在英國醫藥監管機構擬定要提案，限制30歲以下的年輕族群施打AZ疫苗。英國藥物及保健產品管理局（MHRA）此前曾指出，英國境內AZ疫苗有30件血栓案例，其中7人不幸死亡。但MHRA認為，AZ疫苗對於新冠肺炎的預防效果遠大於可能產生的血栓風險。

《路透》引述英國《第四頻道新聞台》在當地時間週一的報導，兩名高階消息人士透露，即使現在數據並不完整，但有越來越多論據說明30歲以下民眾需要施打別款疫苗，而政府正在考慮相關方案，而對於《第四頻道新聞台》的報導，MHRA並未立即回應。

歐盟藥品管理局先前曾表示，AZ疫苗很安全。儘管如此，在傳出少數血栓案例後，德國在3月30日成為最新一個建議勿對非年長者施打AZ疫苗的國家。

荷蘭衛生部在4月3日宣布，該國發生一名60歲婦女在施打AZ疫苗後死亡，而負責追蹤藥物副作用的Lareb也指出，荷蘭已接獲5起接種後出現血栓合併血小板低下的不良事件，因此決定暫停讓60歲以下的族群接種AZ疫苗。

另外歐盟藥品管理局透過聲明表示：「針對這些非常罕見的（血栓）事件，目前並未發現任何特定風險因子，像是年齡、性別、或是曾有形成血栓的病史等」。歐盟藥品管理局也說「（血栓）與疫苗的因果關係尚未獲得證實，但有可能存在，目前還在進一步分析」。

