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東歐「裸女群」陽台搔首弄姿…竟為拍色情網站照！　杜拜警怒逮捕

▲▼東歐「裸女群」陽台站一排　目的曝光。（圖／翻攝自推特）

▲東歐「裸女群」陽台站一排。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

杜拜日前流出一段影片，有一群約12名身材曼妙的女子，全裸站在摩天大樓的玻璃陽台上，後方還有一名男子對著他們瘋狂拍照。有消息指出，這群女子其實是在替美國色情網站拍攝宣傳照片，而她們與負責人也因違犯當地法律遭到拘留，可能面臨最多6個月的有期徒刑。

▲▼東歐「裸女群」陽台站一排　目的曝光。（圖／翻攝自推特）

▲至少有40名女子遭逮捕。（圖／翻攝自推特）

根據《每日郵報》報導，杜拜警方已逮捕40名相關涉案女子，她們皆來自俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭等國；俄羅斯媒體也證實，將這群女子找來的是來自莫斯科的33歲男子康索夫（Alexey Kontsov），他的目的是替一間以色列版的美國色情網站拍攝宣傳照。

俄媒指出，在影片中出現的女子年齡皆在20歲出頭，都是烏克蘭和俄羅斯的小模，有些人也有在社群網站中曬出在杜拜度假的照片。

▲▼東歐「裸女群」陽台站一排　目的曝光。（圖／翻攝自推特）

▲消息指出她們正在拍色情網站宣傳照。（圖／翻攝自推特）

杜拜警方指出，這些女性出現在不雅影片中，全數逮捕後都被以公然猥褻的罪名起訴，「如此令人無法接受的行為，不符合阿聯酋社會的價值和倫理。」當地官媒表示這很顯然就是一個宣傳噱頭，但並未進一步說明細節。

因為違反阿聯酋的法律，這些女子可能面臨最多6個月的有期徒刑，以及罰金1000英鎊（約新台幣4萬元）。根據伊斯蘭律法，散播這類「引人性趣」的東西，同樣也可能面臨罰錢和牢獄之災。

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