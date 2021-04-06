　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

暴雨強襲印尼、東帝汶！　嚴重「洪水土石流」釀160死數千人撤離

文／中央社印尼雷姆巴塔5日綜合外電報導

熱帶氣旋塞洛亞（Seroja）連日來在印尼東南部和東帝汶降下暴雨，引發洪水和土石流。據報導兩國災情至今造成至少共160人死亡、數十人失蹤，數千人被迫逃離家園避難。

路透社、法新社和半島電視台報導，塞洛亞挾帶強風豪雨，週末在印尼和東帝汶引爆洪災和土石流，許多小聚落頓時淪為泥濘荒地，樹木也被連根拔起。印尼氣象局表示，塞洛亞今天清晨來到帝汶島（Timor island）西南方的蘇瓦海（Savu sea）。

▲▼暴雨強襲印尼、東帝汶！　嚴重「洪水土石流」釀160死數千人撤離。（圖／達志影像／美聯社）

▲洪水暴漲，淹至居民家門口。（圖／達志影像／美聯社）

印尼國家災害應變總署（BNPB）今天表示，在西努沙登加拉省和東努沙登加拉省（West and East Nusa Tenggara）的數座島嶼，合計通報已至少有86人死亡、71人失蹤。美聯社更報導，印尼至少已有133人罹難。

東帝汶政府今天也通報，土石流、突發性洪水和倒下的樹木，已在當地奪走至少27條人命，7000人被迫撤離。東帝汶首都狄力（Dili）陷入汪洋一片，總統府前方變成一個泥坑。

印尼國家災害應變總署發言人賈提（Raditya Jati）表示，境內約有3萬人受到洪水影響，當中有些人已經來到疏散中心避難。但由於已有5座橋梁倒塌，加上部分道路被倒下的樹木阻斷，使得救援行動困難重重。

▲▼暴雨強襲印尼、東帝汶！　嚴重「洪水土石流」釀160死數千人撤離。（圖／達志影像／美聯社）

▲東帝汶和印尼部分地區受創嚴重。（圖／達志影像／美聯社）

在印尼偏遠的佛羅雷斯島（Flores Island）東佛羅雷斯縣（East Flores），滾滾泥流灌入住家、橋梁和道路。比佛羅雷斯島更東邊的雷姆巴塔島（Lembata Island），有些村莊局部被沖到山下並一路帶到海邊，地方當局擔心有些遺體一起被沖走。

印尼國家災害應變總署發言人賈提（Raditya Jati）表示，境內約有3萬人受到洪水影響，當中有些人已經來到疏散中心避難。但由於已有5座橋梁倒塌，加上部分道路被倒下的樹木阻斷，使得救援行動困難重重。

在印尼偏遠的佛羅雷斯島（Flores Island）東佛羅雷斯縣（East Flores），滾滾泥流灌入住家、橋梁和道路。比佛羅雷斯島更東邊的雷姆巴塔島（Lembata Island），有些村莊局部被沖到山下並一路帶到海邊，地方當局擔心有些遺體一起被沖走。

ET快訊
北韓開第一槍宣布：不參加東京奧運
都認愛了！ 男友：房裡有人…中天女主播上門對質「才知殘酷事實
驚爆內幕！李義祥工程車吊重機具出包　錯失黃金救命5分鐘
生命最後4秒「緊踩最大煞車」！司機員盡全力守護乘客…同事鼻酸
藍恭唯滑進摩鐵「開房2.5hrs」完事全被拍　女主播傻愛行程
16年Yahoo奇摩知識+宣布關閉！用戶收通知淚　「手槍伯」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／北韓決定「不參加」東京奧運！原因曝光

快訊／北韓開第一槍宣布：不參加東京奧運

暴雨強襲印尼、東帝汶！　嚴重「洪水土石流」釀160死數千人撤離

俄反對派領袖高燒狂咳！　被轉至病房接受篩檢：真的住院感覺會更好

喬治亞州修訂新選舉法　美參院共和黨領袖警告：企業離政治遠一點

女嬰突轉頭揮手！監視器連3次詭低語「救我」　網一聽全嚇到炸毛

美股勁揚近400點！道瓊、標普再創新高　台積電ADR反跌

英相強生：現正釐清疫苗護照所涉道德問題　以免建立歧視制度

104名退役海軍上將抨運河計畫　土耳其總統怒指：暗示將要政變

核協議會談敲定維也納展開　伊朗促歐洲對美施壓以取消制裁

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

歐洲偶遇粉絲「用韓文打招呼」　王嘉爾一聽「我是中國人OK」韓網氣炸

困第6車廂底4天「最後遺體移出」 警消列隊向21歲莊姓憲兵致意

胖柴柴追猴被爸罵...突耍賴不動　無奈拎「毛毛手提包」強行帶走

日本人一張紙條「我們來報恩的」　上百盒暖心蛋包飯深夜送救難員

快樂傳家餐！開箱「17年麥當勞」 沒蟲沒發霉...官方：真沒防腐劑

突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

快訊／北韓決定「不參加」東京奧運！原因曝光

快訊／北韓開第一槍宣布：不參加東京奧運

暴雨強襲印尼、東帝汶！　嚴重「洪水土石流」釀160死數千人撤離

俄反對派領袖高燒狂咳！　被轉至病房接受篩檢：真的住院感覺會更好

喬治亞州修訂新選舉法　美參院共和黨領袖警告：企業離政治遠一點

女嬰突轉頭揮手！監視器連3次詭低語「救我」　網一聽全嚇到炸毛

美股勁揚近400點！道瓊、標普再創新高　台積電ADR反跌

英相強生：現正釐清疫苗護照所涉道德問題　以免建立歧視制度

104名退役海軍上將抨運河計畫　土耳其總統怒指：暗示將要政變

核協議會談敲定維也納展開　伊朗促歐洲對美施壓以取消制裁

KIA新車對尬保時捷911、義大利牛馬　直線加速竟然只輸它

80萬戶用水「供五停二」今上路　停水區域、儲水須知一次看

這隻「佩佩豬」讓你頭皮發麻！神仿妝三分鐘立馬變成Q萌尤達寶寶

想當板橋全聯房東？法拍底價洩代價破5億　還要另付一費用

女主播道歉正宮！交1個半月「變小三」嗆藍恭唯：渣男打什麼馬賽克

快訊／北韓決定「不參加」東京奧運！原因曝光

快訊／北韓開第一槍宣布：不參加東京奧運

北韓開第一槍！　因疫情不參加東京奧運

獨／關鍵7分鐘前李義祥「竟在做這事」　遭約談頹喪：沒人會信

暴雨強襲印尼、東帝汶！　嚴重「洪水土石流」釀160死數千人撤離

黑男東區捕獲148cm人妻花花！　翻她IG嚇瘋「老公是F.I.R.成員阿沁」

國際熱門新聞

監視器「傳詭異求救聲」　女嬰靠近揮手網嚇壞

美股勁揚近400點！道瓊、標普再創新高

日網同情李義祥　評論狂洗：不能只怪他！

警察步槍掉落　慘被子彈穿眼爆頭亡

運河計畫遭批評　土國總統指退役將領暗示政變

俄：已就烏克蘭問題與美高層接觸

殺害前女友3母女　他伴屍3天照常吃飯喝酒

英相強生：現正釐清疫苗護照所涉道德問題

核協議會談　伊朗促歐洲對美施壓以取消制裁

恐怖跳崖片曝光！他「傘沒打開」慘墜162m

俄坦克軍隊邊境集結　恐爆世界大戰

外媒：長賜號日本船東要告長榮海運

女大生穿學士服「露出南半球」校方怒索賠283萬

陽台驚現一排香艷裸女！吸睛吸到警方上門逮人

更多熱門

相關新聞

敲開雞蛋驚見「蛋黃在流血」！真相揭曉

敲開雞蛋驚見「蛋黃在流血」！真相揭曉

泰國一名男子在烹煮著名商店買來的雞蛋後，發現蛋黃竟變變成了血紅色，讓他嚇得不敢吃飯，立刻將照片po上網問網友發生了什麼事。報導解釋，「血蛋」的出現是因為母雞在產卵過程中血管破裂所致，並不影響食用，因此民眾不必過於擔心。

兒寫作業揭露「爸爸有6小三」　網一看笑瘋

兒寫作業揭露「爸爸有6小三」　網一看笑瘋

拖車燃燒！他載大火球加速狂飆網讚爆

拖車燃燒！他載大火球加速狂飆網讚爆

越南首例！總理阮春福當選國家主席

越南首例！總理阮春福當選國家主席

車頭滲血飆屍臭！她驚見3公尺蟒蛇屍崩潰

車頭滲血飆屍臭！她驚見3公尺蟒蛇屍崩潰

關鍵字：

印尼東帝汶東南亞要聞熱帶氣旋

讀者迴響

熱門新聞

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

林口男上籃被「惡意撞倒」送醫！恐怖畫面曝光

即／撞毀的第6節車廂吊出來了！

網紅曬捐款150萬　他揪1疑點打臉

《當男人戀愛時》不是抄襲是翻拍

「射精完要尿尿or忍住？」醫一句話相勸　26萬網長知識

遭誤認義祥工人　乘客氣炸問警：該怎麼告

重機男翹孤輪！19歲女慘摔翹臀染血照曝

18通迴盪隧道的手機鈴聲...破裂螢幕閃著「爸爸」

朱學恒：太魯閣號平安回家　那50人正不爽明天要上班

阿沁妻說清楚F.I.R.「Faye被迫退團」真相！

方志友耍大牌！藍心湄站後方白眼

網紅兒搭上死亡列車　母怒批台鐵：賣站票草菅人命

強逼冷氣團回冬！今晚最冷剩11°C

生命最後4秒踩最大煞車！司機員盡力守護乘客

更多

最夯影音

更多
救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔
「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

歐洲偶遇粉絲「用韓文打招呼」　王嘉爾一聽「我是中國人OK」韓網氣炸

歐洲偶遇粉絲「用韓文打招呼」　王嘉爾一聽「我是中國人OK」韓網氣炸

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面