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社會 社會焦點 保障人權

獨／停工竟載廢輪胎做邊坡緩衝！李義祥貨車亂停　滑落軌道全不知

記者張君豪、黃宥寧／花蓮報導

為了偵辦花蓮太魯閣號408次列車嚴重翻覆造成50死211傷重大意外，花蓮地檢署由檢察長余秀端率領地檢署3名主任檢察官及21名檢察官全部投入偵辦，包含法務部調查局、廉政署、鐵路、刑事警察局、花蓮縣警局刑警大隊、新城警分局共組專案小組、檢警查出：李義祥當天上午用貨車載運廢輪胎到明隧道工程與鐵軌間的緩衝處堆放，加強邊坡工程與運行鐵道間的安全緩衝，結果搬完輪胎後，不慎造成貨車緩滑下邊坡釀成這場重大悲劇。

不只李義祥！脫困者再曝照「山坡上一堆人」　還偽裝乘客逃離現場

▲部分脫困者po照認為山坡上一堆人並偽裝乘客逃離現場，但檢警追查發現均是同列車翻覆逃生的旅客。（資料畫面）

▲▼事發當時李義祥還一派輕鬆跟朋友聊天，事發當時李義祥在工寮旁打電話 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲事發當天李義祥一派輕鬆，在貨櫃屋前跟朋友聊天，有時還滑手機打電話 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

「義祥工程社」負責人李義祥駕駛貨車到現場停放，卻遭疑未拉手煞車造成貨車滑落邊坡，專案小組經過詢問李男、證人及上游包商，發現李男當天是到場施作「明隧道邊坡緩衝工程」搬運廢輪胎當工地與軌道間的緩衝阻體，卻因此發生貨車滑落意外「施做鐵軌的安全工程」卻造成太魯閣號翻覆重大傷亡，令檢警感到格外諷刺。

專案小組人員透露，根據調查事發後有部分列車生還者和熱心民眾反映，當時李男與數名工人站在邊坡上觀望，並未對翻車傷亡民眾伸出援手，檢警對此線索相當重視，但經過兩天投入大量警力以查訪、訪談過濾畫面中李男之外被誤認為「冷血工人」的可疑對象。

結果這些人都是從太魯閣號翻車後逃出、屬於較前車廂的未受傷乘客，檢警私下透露：「目前並沒有證據有共犯、合謀策劃製造列車翻覆、或民眾臆測冷血旁觀的問題」檢方這兩天派遣大量警力追人，也算是替民眾還原一個真相、至於另名事後在場友人，是否會遭檢警列為關係人調查，專案小組則不願透露。

▲▼太魯閣號出軌，最新空拍畫面曝！（圖／花蓮最速報提供）

▲太魯閣號出軌事故，空拍畫面。（圖／花蓮最速報提供）

另外檢方也查出，李義祥當天上午開貨車到邊坡工務所後，先用貨車載運廢輪胎到工地明隧道工程外側與鐵軌間的空地堆放，因為先前台鐵要求工程承包商加強「邊坡工程與運行鐵道間的安全緩衝」作法則是以堆放廢輪胎方式，讓邊坡、工程營建過程掉落的土石，才不會直接噴飛到軌道上，危害往來的列車。

諷刺的是，李男為了鐵道運行安全到工地放廢輪胎，完成後他將車停在貨櫃屋臨時改建的工務所前，隨即入內處理事情，李男到案後堅稱有拉手煞車，不了解為何貨車會滑動掉下邊坡釀禍，檢警研判李男可能有拉手煞車的動作，但並未拉到底導致煞車機構無法鎖死輪胎，加上工地該處屬砂質地面磨擦係數較低，貨車滑動才釀禍。

檢察官調取現場監視器，發現貨車從車道溜逸20公尺後滑入邊坡草叢，但因邊坡水保植有灌木叢，卡在邊坡的貨車宛如「死亡土石流」般，一個重達數噸的鐵塊摩擦邊坡灌木叢緩慢滑下，貨車最後滑碰到太魯閣行經的軌道才停止，這時李男因在臨時工務所內，視線有死角並未發現貨車墜落，直到太魯閣號408車駕駛員看到卡住半個軌道的貨車緊急啟動煞車並鳴笛示警，李男聞聲才奔出目擊列車翻覆意外「李男在工務所休息過程根本沒發現貨車滑落邊坡，所以也來不及事先報警求助」。

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