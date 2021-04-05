想要性感小麥色！酒醉美容師讓她慘變黑碳臉　網見對比照笑瘋

▲沃特斯想將自己的膚色曬成健康的小麥色，不料卻被醉醺醺的美容師弄成了黑炭臉。（圖／翻攝自TikTok／superficialbiotch）

記者葉睿涵／綜合報導

許多歐美人士覺得擁有一身小麥色的肌膚是健康的象徵，因此他們都會故意曬黑，好讓自己看起來「陽光」一些。一位名叫沃特斯（Rachel Waters）的女子，最近在TikTok分享了一段失敗的「變黑」經歷，原來美容師將她的膚色慘變黑炭臉，讓網友們笑瘋。

據《鏡報》等媒體報導，沃特斯在TikTok影片中表示，為了讓自己擁有一身小麥色的肌膚，她支付了80美金（約新台幣2300元）請美容師上門服務。美容師向她保證，她在完成美容後就會變得像是剛從法國度假勝地聖托貝（St Tropez）回來一樣，並與沃特斯約好要在早上8點開始為其服務。

當天一早，沃特斯興奮地在家中等待美容師的到來，沒想到美容師抵達時，竟然整個人都是醉醺醺的，而且提供的服務非常差，簡直把一切都搞砸了。沃特斯在影片中展示了自己美容前後的對比照，只見她原本白皙的皮膚並未變成健康的小麥色，反而更像是深黑色，讓她哭笑不得。

影片曝光後在網路迅速走紅，並在短時間內就獲得了超過1.7萬個讚。網友們紛紛笑稱，「你感覺是在煤堆裡曬了一場日光浴」、「美容師該不會誤會了聖托貝是在太陽上吧」。幸運的是，在沃特斯洗了5次澡、做了多次的深度去角質後，她的膚色終於變淡了一些。

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