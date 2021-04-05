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對手「致命一腳」踢頭KO！25歲選手癱軟趴地喪命　倒地畫面曝光

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合外電報導

厄瓜多25歲自由搏擊手卡瓦斯基（Joel Cahuasqui）近期參加比賽，當他在台上與對手激烈對戰時，頭部左側遭一記高踢狠狠重擊，當場昏迷倒地，送醫搶救不治。隨著比賽當時的畫面曝光，外界也開始質疑，為何這場賽事沒有醫務人員在場邊待命。

綜合外媒bjpenn、essentially sports等報導，卡瓦斯基當時參加的是自由搏擊全國選拔賽暨太平洋踢拳錦標賽（KickBoxing National Selective and Pacific Cup Championship），戴著頭盔的他身形明顯比對手矮小，但仍積極尋找近身攻擊的機會。

▲▼ 厄瓜多25歲自由搏擊手卡瓦斯基（Joel Cahuasqui）被打死。（圖／翻攝自YouTube）

▲卡瓦斯基頭部左側遭重擊後，當場趴地。（圖／翻攝自YouTube）

只不過，卡瓦斯基在對手伸腿高踢重擊他的頭部左側後，當場趴倒在地，其中一手撫著頭部看似掙扎，一旁評審立刻上前讀秒。但評審隨後驚覺卡瓦斯基狀況不對，發現數度觸碰、試圖協助翻身都沒有反應，趕緊呼叫旁人上前協助。

據了解，這場比賽並沒有醫護人員在場待命，而卡瓦斯基在賽中所受到的高踢攻擊力道過猛，衝擊力穿透護具造成腦部出血，儘管他隨後被緊急送醫，但經搶救仍無法挽回他的性命，最終1日在醫院被宣告死亡。

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