　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女友喊分手…他扮送貨員捅死一家3母女！伴屍3天「照常吃飯喝酒」

▲▼ 南韓警方公開首爾蘆原區3母女殺人事件24歲男嫌金泰賢（김태현）照片。（圖／首爾警察廳）

▲ 首爾警察廳5日公開金泰賢照片。（圖／首爾警察廳）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓首爾3月發生一起驚悚案件，一名男子闖入蘆原區一棟公寓殺害前女友及其母親、妹妹，被稱為「蘆原區3母女殺人事件」，受到社會高度關注。最新案情指出，男子犯案後停留屋內，伴屍長達3天，期間還正常進食、喝酒。考量他犯行重大，首爾警察廳5日公開其個人資料及照片。

綜合韓媒報導，該名男嫌為現年25歲的金泰賢（音譯，김태현），透過線上遊戲認識25歲死者，交往一段時間後，女方要求分手。金泰賢長期跟蹤對方後，於上月23日下午5時30分左右找上她家中，謊稱來送包裹，闖入屋內後先殺害當時獨自在家的女子妹妹，再殺害5小時後返家的女子母親，1小時後又殺害前女友。

《朝鮮日報》4日報導，金泰賢從犯案到落網相隔3天，期間皆待在死者家中，就算屋內有3具屍體也不以為意，照常吃飯、喝死者家中存放的啤酒，且曾將手機恢復原廠設定，企圖湮滅證據。直到死者友人因遲遲聯絡不上對方報案，警方破門才驚見3具屍體，以及因自殘倒臥血泊中的金泰賢。他馬上被送醫接受手術，身體狀況好轉後於2日被捕，向警方坦承犯案，4日遭到羈押。

這起事件激起社會公憤，上月29日有民眾上青瓦台請願網站要求公開嫌犯個資及長相，截至5日下午已有25.3萬人同意。首爾警察廳稍早召開個資公開審議委員會，綜合專家意見，認為嫌犯殘忍罪行引起社會不安，民眾要求公開的聲浪高漲，且嫌犯明顯預謀犯案，警方也握有明確證據，因此決定公開其個資，未來將不允許金泰賢面對媒體時以任何方式遮住臉部，以保障國民知的權利，同時預防他再犯。

►刺殺3母女後伴屍自殘！「前男友」變態跟蹤多日...女喊分手引殺機

►Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

ET快訊
峮峮球場胸前失守！　小鮮肉「緊抱姿勢」驚呆2萬鄉民：未來不得
熱褲妹傷勢曝！重機男台3線催油　19歲水蛇腰正妹慘摔
快訊／連假最後一天嚴重車禍！台9線連環撞7人急送醫
獨／「就在上面看一下！」羽絨衣男慘被誤認李義祥同夥　親吐目的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

敲開雞蛋驚見「蛋黃在流血」！他嚇瘋po網喊：不敢吃了　真相揭曉

孟加拉渡輪「遭撞沉船」釀26慘死　船體撈上岸！全是泡水浮屍

女友喊分手…他扮送貨員捅死一家3母女！伴屍3天「照常吃飯喝酒」

想要性感小麥色！酒醉美容師讓她慘變黑碳臉　網見對比照笑瘋

4年來天天遛狗！愛犬卻突發狠將他咬重傷昏迷...全身血倒路邊

奪命瞬間！警察聊天步槍突掉落　低頭秒被「子彈穿眼」爆頭亡

恐怖跳崖影片曝光！他「降落傘沒打開」慘墜162m　摔斷雙腳卡崖底

對手「致命一腳」踢頭KO！25歲選手癱軟趴地喪命　倒地畫面曝光

亞裔又遇襲！加州64歲婦遛狗遭砍　「腹部中刀」爆血不治

快訊／紐西蘭北島發生規模6.0強震！　震源深度僅10公里

利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了

乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

潘瑋柏出道20周年..LISA：那時我4歲！　李榮浩看楊丞琳《不良笑花》害羞笑了XD

BMW阿婆灣逆向超車「連撞3台」　重機騎士遭撞飛倒地...傷重不治

網紅「韓德凱文森」補票搭太魯閣 失聯前對話曝...家屬奔花蓮驗

女被提醒付錢與公車司機爆口角　脫口罩喊：中華民國照你規則走？

羅時豐合體瑋哥前後晃動狂嘶吼XD　龍山寺前跳空幹舞..噴泉激情四射

李義祥包鐵路工程釀50死　鄰居喊冤：他很老實不是壞人

千萬車隊夜奔花蓮醫院、殯儀館　警方幫開道花4小時送救援物資

敲開雞蛋驚見「蛋黃在流血」！他嚇瘋po網喊：不敢吃了　真相揭曉

孟加拉渡輪「遭撞沉船」釀26慘死　船體撈上岸！全是泡水浮屍

女友喊分手…他扮送貨員捅死一家3母女！伴屍3天「照常吃飯喝酒」

想要性感小麥色！酒醉美容師讓她慘變黑碳臉　網見對比照笑瘋

4年來天天遛狗！愛犬卻突發狠將他咬重傷昏迷...全身血倒路邊

奪命瞬間！警察聊天步槍突掉落　低頭秒被「子彈穿眼」爆頭亡

恐怖跳崖影片曝光！他「降落傘沒打開」慘墜162m　摔斷雙腳卡崖底

對手「致命一腳」踢頭KO！25歲選手癱軟趴地喪命　倒地畫面曝光

亞裔又遇襲！加州64歲婦遛狗遭砍　「腹部中刀」爆血不治

快訊／紐西蘭北島發生規模6.0強震！　震源深度僅10公里

吳尊雨天開車送7歲兒上學　Max隔窗重複「3叮嚀」父子對話暖哭了！

家屬未抵達前給暖心陪伴傷者！　慈濟接力救援後的「後續關懷」

南台灣2條絕美步道重新開放！攻頂遠眺嘉南平原　茂林小長城看溪谷

越老越有味道！八首聽不膩的「懷舊英文歌」帶你來趟復古之旅

清明連假不鬆懈　南警查獲毒品通緝犯及安毒

18通迴盪隧道的手機鈴聲...破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接

習近平關心太魯閣號脫軌後　連3天派12架共機擾台

敲開雞蛋驚見「蛋黃在流血」！他嚇瘋po網喊：不敢吃了　真相揭曉

國1湖口北向路段時速不到30公里　國5車流逐漸紓解中

毛毛你在哪／桃園新屋白汪跟同伴翹家未歸！　媽心急：希望你平安

喵皇無辜被巴頭滿臉疑惑　網友笑：一個願打一個願挨

國際熱門新聞

快訊／LG宣布：退出手機市場

陽台驚現一排香艷裸女！吸睛吸到警方上門逮人

俄坦克軍隊邊境集結　恐爆世界大戰

日網同情李義祥　評論狂洗：不能只怪他！

俄15歲小媽PO文「我又懷孕了」但都有戴套

佛州23億公升放射廢水池外洩　州長：進入緊急狀態

慘遭新冠肺炎「滅族」巴西亞馬遜最後傳人過世

跳傘情侶空中「交疊激戰」下場曝光

女大生穿學士服「露出南半球」校方怒索賠283萬

人妻偷吃片曝！門鈴一響「急藏小王」

恐怖跳崖片曝光！他「傘沒打開」慘墜162m

19歲護士嫁89歲失智翁　樂等當寡婦

車頭滲血飆屍臭！她驚見3公尺蟒蛇屍崩潰

外媒：長賜號日本船東要告長榮海運

更多熱門

相關新聞

4年來天天遛狗！愛犬卻突發狂　他遭咬重傷昏迷

4年來天天遛狗！愛犬卻突發狂　他遭咬重傷昏迷

日本鹿兒島縣4日上午發生一起飼主慘遭愛犬攻擊導致昏迷重傷的意外，事發當時，當事人正一如往常地在外遛狗，沒多久後就被路人發現全身是血地倒在路邊，其中右手與左耳都有嚴重的撕裂傷。警方表示，當事人的傷勢嚴重，送院後仍意識不明。

新人也中鏢！59人喝喜酒食物中毒　廚師驗出諾羅

新人也中鏢！59人喝喜酒食物中毒　廚師驗出諾羅

解密文件曝：美國禁止軍方在釣魚台演訓

解密文件曝：美國禁止軍方在釣魚台演訓

抗中！法美澳日印「跨國海軍演習」今起3天

抗中！法美澳日印「跨國海軍演習」今起3天

日網同情李義祥　評論狂洗：不能只怪他！

日網同情李義祥　評論狂洗：不能只怪他！

關鍵字：

蘆原區日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／網紅確定為第49名太魯閣號罹難者

短T男急變裝衝下坡？　真相大逆轉

即／事發「李義祥就在山坡上」關鍵照片曝光！

歐洲遇粉絲用韓文打招呼　王嘉爾回應韓網氣炸

網紅曬捐款150萬　他揪1疑點打臉

陰謀論瘋傳！網指李義祥站邊坡：在現場看戲

Lulu「PO捐款資訊」網掀戰罵：不相信政府！

被誤認李義祥同夥！他傻眼：我也是乘客　曬車票打臉

《尹食堂2》遭批造假！韓國GAY被翻成長得帥

獨／李義祥一人巡工地？5張照片戳破真相

甜美護理師遭家暴　陽光警輔導竟爬上床挨告

網紅補票搭死亡列車！失聯前對話曝光

搭太魯閣罹難！蔡哲珊父批：台鐵太爛了

太魯閣車禍倖存者對話紀錄曝：看到工人邊笑邊聊

第一現場曝　李義祥冷眼看乘客逃生

更多

最夯影音

更多
利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了

利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了
乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

潘瑋柏出道20周年..LISA：那時我4歲！　李榮浩看楊丞琳《不良笑花》害羞笑了XD

潘瑋柏出道20周年..LISA：那時我4歲！　李榮浩看楊丞琳《不良笑花》害羞笑了XD

BMW阿婆灣逆向超車「連撞3台」　重機騎士遭撞飛倒地...傷重不治

BMW阿婆灣逆向超車「連撞3台」　重機騎士遭撞飛倒地...傷重不治

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面