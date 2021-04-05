恐怖跳崖影片曝光！他「降落傘沒打開」慘墜162m　摔斷雙腳卡崖底

▲搜救單位派出直升機將跳傘墜崖的男子救出。（圖／翻攝自Facebook／RNLI Eastbourne）

記者張寧倢／編譯

英國最高的海岸懸崖「比奇角」（Beachy Head，又稱英吉利雲崖）是著名的觀光地，然而，一名40多歲男子與友人於4日前往比奇角跳傘，卻因為降落傘開啟失敗，從162公尺高的高空直墜落地，當局出動直升機救援。據了解，受傷男子的雙腳因此骨折。

▲英國多名跳傘運動員在海岸懸崖跳傘，其中一人卻傳出意外，圖中非當事人。（圖／翻攝自YouTube／Sussex News）

根據《太陽報》報導，英國東南部東薩塞克斯郡（East Sussex）著名的觀光景點「比奇角」，是由白堊岩所形成的海岸懸崖，同時也是全英國最高的海岸懸崖，高度達到162公尺。一群跳傘運動員4日上午前往比奇角挑戰跳崖，不料其中一名40多歲男子在垂降過程中，降落傘並未正常開啟，導致他直接重摔在崖底。

報導指出，東薩塞克斯郡附近數個城市的海岸警衛隊、救生艇搜救隊、救護車等單位都趕到現場，傷者被用搜救直升機吊起，直接送往布萊頓醫院（Brighton Hospital）。海岸警衛隊發言人表示，上午9時15分接到報案電話，稱有人在比奇角受傷，其他跳傘者被救生艇載離海灘，返回附近城鎮。報導稱，受傷男子在事故中摔斷雙腿，而他的朋友們無視當局警告，在事件發生後仍繼續跳傘。

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