新人也中鏢...59人喝完喜酒食物中毒！2廚師驗出「諾羅病毒」

▲日本一間婚宴會場爆出集體食物中毒後，廚師被驗出感染諾羅病毒。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者王佩翊／編譯

日本三重縣分別有兩對新人28日在同一間婚宴會場舉辦婚禮，然而婚宴結束後的數日內，曾經參加這兩場婚宴的人中，卻有59人先後出現嘔吐、發燒等食物中毒症狀，其中甚至連新人也受害。經保健所調查，59人中一共有34人被驗出感染諾羅病毒，而會場工作人員則有2名廚師被驗出感染諾羅病毒，目前市保健所已經勒令該婚宴會場暫停營業。

根據《東海電視》報導，三重縣四日市有兩對新人28日分別在同一間婚宴會場舉行婚禮，但沒想到的是，在婚禮結束當天至4月1日的5天內，兩場婚宴竟分別有59人先後出現嘔吐、發燒等症狀，患者年齡介於21歲到94歲之間，所幸幾乎都是輕症，很快便能恢復。

經四日市保健所調查，這些出現食物中毒症狀的人全都曾在28日食用由同一間婚宴會場提供的餐食。保健所表示，在發病的59人中，有34人被驗出感染諾羅病毒，而婚宴會場則有2名廚師的糞便中驗出諾羅病毒。

儘管目前還無法確認是哪一道料理感染病毒，以及病毒的感染途徑，但四日市保健所已將該起事件定調為集體食物中毒與諾羅病毒感染，因此在4日針對事發婚宴會場發出停業處分，待業者進行改善後，才會解除停業令。

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