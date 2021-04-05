亞裔又遇襲！加州64歲婦遛狗遭砍　「腹部中刀」爆血不治

▲ 孟可潔外出遛狗突遭刺。（圖／Riverside Police Department）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國各地不斷上演針對亞裔的種族歧視與犯罪之際，加州發生一起悲劇。一名亞裔婦女日前出門遛狗，路上竟遭陌生人行刺，當場倒地不斷流血，送醫宣告不治。初步調查顯示，這是一起隨機殺人案件，並非仇恨犯罪。

綜合美媒報導，住在加州河濱市的64歲婦女孟可潔（音譯，Ke Chieh Meng）3日上午7時30分左右帶著2隻小狗出散步，途中竟遭持刀女子刺傷，腹部大量出血。警方獲報後趕往現場，趕緊將孟可潔送醫，但她仍傷重不治。

河濱市警局發言人雷爾斯巴克（Ryan Railsback）說明，孟可潔死亡後不久，她的鄰居報案指出，看見一名女子路過附近時舉止可疑，循線找到這名23歲女子蒙托亞（Darlene Stephanie Montoya），並確認她就是刺傷孟可潔的嫌犯。

▲ 23歲的蒙托亞現已被羈押。（圖／Riverside Police Department）

蒙托亞來自蒙特利公園市（Monterey Park），上月30日才涉嫌以滑板襲擊一名白人女性被捕，因新冠疫情獲釋，現依謀殺、違反武器相關條例及受非法藥物影響等罪嫌被羈押，不得保釋。

眼看全美歧視亞裔的風波越演越烈，雷爾斯巴克4日向《華盛頓郵報》強調，這是一起隨機襲擊案件，「沒有任何證據表明受害者是因種族受到襲擊。我們將努力研究嫌犯的藥物濫用史及精神健康病史，但警方並沒有排除任何可能性。」

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