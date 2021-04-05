設太魯閣捐款專戶挨轟！衛福部揭「捐款用途」：每個月公開

▲台鐵太魯閣號出軌造成50死202傷。（圖／記者楊詩益攝）

記者趙于婷／台北報導

台鐵太魯閣號出軌造成50死202傷，衛福部在4/2成立賑災專戶，但有網友認為這次事件應該是出事單位的保險公司賠償。對此，衛福部表示，捐款運用將依受災民眾需求，設置捐款管理機制、擬定使用計畫，秉公開透明、專款專用原則辦理，並依規定，開立收據並公開徵信。

針對外界疑慮，衛福部社會救助及社工司副司長蘇昭如表示，有關0402臺鐵太魯閣號事故案，考量罹難者遺屬丶傷者及家庭均受到極大的身心創傷與生活衝擊，捐款會用在後續所生醫療、復健丶經濟支持及社會重建等相關費用。

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蘇昭如說，在太魯閣號事發之後，衛福部就有接到許多民眾詢問捐款事宜，所以進一步在4/3成立賑災專戶，開放捐款。不過由於交通部次長王國材之前曾表示，相關事故賠償都已經有編列預算，不會用到捐款。蘇昭如則說，捐款都會用在傷者醫療、生活重建、復健和家屬經濟支持。

蘇昭如也舉例過去八仙塵爆，之前八仙塵暴也有成立專款專用的捐款帳戶，也有「0627八仙樂園粉塵爆燃專區」，都會定期公開募款和社福資源，而本次太魯閣號事件賑災專戶，也是依據《公益勸募條例施行細則》，有監督小組，每個月會公布捐款統計及相關用途。