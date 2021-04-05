　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拖車燃燒！他載大火球「加速狂飆」原因讓網讚爆　驚險畫面曝光

▲▼泰國卡車司機載著起火的乾草堆在路上狂飆。（圖／翻攝自YouTube／Viral Press）

▲ 卡車司機載著起火的乾草堆在路上狂飆。（圖／翻攝自YouTube／Viral Press）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國社群網站近來瘋流傳一段影片，其中一輛皮卡車後方的乾草堆燃起大火，從馬路上疾駛而過，還不斷冒出濃煙，有如電影《玩命關頭》畫面。原來駕駛害怕火勢蔓延到附近建築，不敢隨意停下，只得緊抓方向盤，直到行駛至一處空地才跳車，驚險逃過一劫，令眾多網友大讚他勇敢的行為。

知名YouTube頻道上月24日上傳這段影片，只見這輛卡車後方的拖車冒出熊熊火舌，但駕駛似乎無意停車，毫不減速地朝前方行駛。下一段影片可見駕駛逃離後，灑水車持續噴水灌救，但拖車幾乎已經燒成一片焦黑。

綜合外媒報導，這起事件發生於泰國烏汶府，42歲的唐杰（Chaiyong Tangjai）1月時駕駛這輛皮卡車運送乾草，途中發現拖車輪胎故障，下車更換輪胎後重新上路，不久後便聽見路上其他駕駛對他大吼，「你的車著火了！」這才發現事態緊急。

拖車上約有180袋乾草，眼看火越燒越旺，唐杰卻不敢隨意停車，因為附近有學校又有加油站，加上風勢不小，他害怕火勢蔓延會造成更大傷亡，只能加速行駛到一處沒有民宅的空地，才趕緊跳車取水滅火，但此時拖車後方幾乎已經燒成焦黑骨架。

這段影片迅速在網路上引起討論，網友紛紛留言表示，「這其實滿常見的，美國有很多穀倉因此燒毀」、「有人亂丟菸蒂嗎」、「我以為我在看《惡靈戰警》」，也有許多網友感謝他為了附近社區著想，開到空地才跳車的勇敢行動。

►Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

ET快訊
說清楚F.I.R.「Faye被迫退團」真相！ 阿沁挨罵素質低
LIVE／李義祥稱1人巡工地「疑有同夥」！台鐵最新說明
「每周4次」成炮友　甜美護理師閨房另有男人！三重陽光警崩潰
你短裙妹掉了！男後座載正妹突墜地　她痛到爬不起來急防走光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美公園湧入數百人…突爆槍擊1死5傷！　嫌犯仍在逃

女大生露出「渾圓南半球」拍學士服辣照　校方動怒！求償283萬元

拖車燃燒！他載大火球「加速狂飆」原因讓網讚爆　驚險畫面曝光

解密文件曝：美國禁止軍方在釣魚台演訓　避免捲入主權爭議

城鎮「血屍躺馬路」慘淪IS控制！莫三比克多人遭斬首　逃命片曝光

李義祥「哽咽道歉」引日網同情　一面倒狂洗：不能只怪他！

終極亂倫！姐為了讓「妹妹嫁老爸」　餵毒虐待她男友…3天後分屍

印度單日破10萬人染新冠　創疫情爆發最高！確診激增主因曝光

打算偷幾千「意外偷到27萬」！賊見大把鈔票太嗨　當場心臟病發

歐元之父蒙代爾逝世！享壽88歲　曾精準預測通膨「獲諾貝爾獎」

利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了

乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

潘瑋柏出道20周年..LISA：那時我4歲！　李榮浩看楊丞琳《不良笑花》害羞笑了XD

BMW阿婆灣逆向超車「連撞3台」　重機騎士遭撞飛倒地...傷重不治

女被提醒付錢與公車司機爆口角　脫口罩喊：中華民國照你規則走？

網紅「韓德凱文森」補票搭太魯閣 失聯前對話曝...家屬奔花蓮驗

李義祥包鐵路工程釀50死　鄰居喊冤：他很老實不是壞人

千萬車隊夜奔花蓮醫院、殯儀館　警方幫開道花4小時送救援物資

胖柴柴追猴被爸罵...突耍賴不動　無奈拎「毛毛手提包」強行帶走

美公園湧入數百人…突爆槍擊1死5傷！　嫌犯仍在逃

女大生露出「渾圓南半球」拍學士服辣照　校方動怒！求償283萬元

拖車燃燒！他載大火球「加速狂飆」原因讓網讚爆　驚險畫面曝光

解密文件曝：美國禁止軍方在釣魚台演訓　避免捲入主權爭議

城鎮「血屍躺馬路」慘淪IS控制！莫三比克多人遭斬首　逃命片曝光

李義祥「哽咽道歉」引日網同情　一面倒狂洗：不能只怪他！

終極亂倫！姐為了讓「妹妹嫁老爸」　餵毒虐待她男友…3天後分屍

印度單日破10萬人染新冠　創疫情爆發最高！確診激增主因曝光

打算偷幾千「意外偷到27萬」！賊見大把鈔票太嗨　當場心臟病發

歐元之父蒙代爾逝世！享壽88歲　曾精準預測通膨「獲諾貝爾獎」

「小婉君」被酸童星殞落：年過40像大媽！金銘現身道歉…回答EQ超高

外交部：累積94國、780位政要　向台灣慰問太魯閣號傷亡

衛福部賑災專戶遭轟！陳時中「親自澄清」：絕不會替政府付錢

音樂系女學生罹難...輔大頒發畢業證書！媽拒捐款：幫助需要的家庭

李義祥釀50死還「違法兼任工地主任」　台鐵將依法求償

葉總對徐若熙傷勢不敢太樂觀　王維中歸隊可能半季都中繼

討不到車禍和解金！高雄婦仰漂愛河載浮載沉　警丟救生圈被塑膠

「髮量王者」范冰冰頭髮豐厚　少洗頭、護髮品兩種以上都是關鍵

美公園湧入數百人…突爆槍擊1死5傷！　嫌犯仍在逃

一早就吃日料、海鮮！台南在地早午餐　魚湯鮮甜還有隱藏版菜餚

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

國際熱門新聞

快訊／LG宣布：退出手機市場

陽台驚現一排香艷裸女！吸睛吸到警方上門逮人

俄坦克軍隊邊境集結　恐爆世界大戰

佛州23億公升放射廢水池外洩　州長：進入緊急狀態

俄15歲小媽PO文「我又懷孕了」但都有戴套

慘遭新冠肺炎「滅族」巴西亞馬遜最後傳人過世

跳傘情侶空中「交疊激戰」下場曝光

日網同情李義祥　評論狂洗：不能只怪他！

人妻偷吃片曝！門鈴一響「急藏小王」

19歲護士嫁89歲失智翁　樂等當寡婦

車頭滲血飆屍臭！她驚見3公尺蟒蛇屍崩潰

外媒：長賜號日本船東要告長榮海運

拜登57兆基建計畫　能源部長：不用共和黨支持

正妹船長害長榮擱淺？她無辜喊冤

更多熱門

相關新聞

越南首例！總理阮春福當選國家主席

越南首例！總理阮春福當選國家主席

越南第14屆國會第11次會議5日上午舉行選舉，確定阮春福（Nguyen Xuan Phuc）當選新一任國家主席，這是越南有史以來首度由現任總理當選為國家主席。

車頭滲血飆屍臭！她驚見3公尺蟒蛇屍崩潰

車頭滲血飆屍臭！她驚見3公尺蟒蛇屍崩潰

紐時：北京以大量船隻加強控制南海

紐時：北京以大量船隻加強控制南海

印尼東帝汶爆「40年來最大洪災」75人罹難

印尼東帝汶爆「40年來最大洪災」75人罹難

澳洲夫婦在緬甸遭軟禁2週！返國登機突遭逮

澳洲夫婦在緬甸遭軟禁2週！返國登機突遭逮

關鍵字：

泰國東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／網紅確定為第49名太魯閣號罹難者

即／事發「李義祥就在山坡上」關鍵照片曝光！

短T男急變裝衝下坡？　真相大逆轉

歐洲遇粉絲用韓文打招呼　王嘉爾回應韓網氣炸

陰謀論瘋傳！網指李義祥站邊坡：在現場看戲

Lulu「PO捐款資訊」網掀戰罵：不相信政府！

網紅曬捐款150萬　他揪1疑點打臉

《尹食堂2》遭批造假！韓國GAY被翻成長得帥

獨／李義祥一人巡工地？5張照片戳破真相

網紅補票搭死亡列車！失聯前對話曝光

甜美護理師遭家暴　陽光警輔導竟爬上床挨告

被誤認李義祥同夥！他傻眼：我也是乘客　曬車票打臉

搭太魯閣罹難！蔡哲珊父批：台鐵太爛了

太魯閣車禍倖存者對話紀錄曝：看到工人邊笑邊聊

第一現場曝　李義祥冷眼看乘客逃生

更多

最夯影音

更多
利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了

利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了
乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

潘瑋柏出道20周年..LISA：那時我4歲！　李榮浩看楊丞琳《不良笑花》害羞笑了XD

潘瑋柏出道20周年..LISA：那時我4歲！　李榮浩看楊丞琳《不良笑花》害羞笑了XD

BMW阿婆灣逆向超車「連撞3台」　重機騎士遭撞飛倒地...傷重不治

BMW阿婆灣逆向超車「連撞3台」　重機騎士遭撞飛倒地...傷重不治

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面