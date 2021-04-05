拖車燃燒！他載大火球「加速狂飆」原因讓網讚爆　驚險畫面曝光

▲ 卡車司機載著起火的乾草堆在路上狂飆。（圖／翻攝自YouTube／Viral Press）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國社群網站近來瘋流傳一段影片，其中一輛皮卡車後方的乾草堆燃起大火，從馬路上疾駛而過，還不斷冒出濃煙，有如電影《玩命關頭》畫面。原來駕駛害怕火勢蔓延到附近建築，不敢隨意停下，只得緊抓方向盤，直到行駛至一處空地才跳車，驚險逃過一劫，令眾多網友大讚他勇敢的行為。

知名YouTube頻道上月24日上傳這段影片，只見這輛卡車後方的拖車冒出熊熊火舌，但駕駛似乎無意停車，毫不減速地朝前方行駛。下一段影片可見駕駛逃離後，灑水車持續噴水灌救，但拖車幾乎已經燒成一片焦黑。

綜合外媒報導，這起事件發生於泰國烏汶府，42歲的唐杰（Chaiyong Tangjai）1月時駕駛這輛皮卡車運送乾草，途中發現拖車輪胎故障，下車更換輪胎後重新上路，不久後便聽見路上其他駕駛對他大吼，「你的車著火了！」這才發現事態緊急。

拖車上約有180袋乾草，眼看火越燒越旺，唐杰卻不敢隨意停車，因為附近有學校又有加油站，加上風勢不小，他害怕火勢蔓延會造成更大傷亡，只能加速行駛到一處沒有民宅的空地，才趕緊跳車取水滅火，但此時拖車後方幾乎已經燒成焦黑骨架。

這段影片迅速在網路上引起討論，網友紛紛留言表示，「這其實滿常見的，美國有很多穀倉因此燒毀」、「有人亂丟菸蒂嗎」、「我以為我在看《惡靈戰警》」，也有許多網友感謝他為了附近社區著想，開到空地才跳車的勇敢行動。

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