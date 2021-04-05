印度單日破10萬人染新冠　創疫情爆發最高！確診激增主因曝光

▲此前，印度單日新增確診最高紀錄，是2020年9月16日的9萬7894例。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度第2波新冠疫情止不住，4日單日新增10萬3794例確診，突破單日10萬人大關，為疫情爆發以來新高紀錄。依據政府聲明稿，境內確診人數激增的主因，可能與社會大眾遵從防疫措施意願大幅下降有關。

綜合印度電視台等當地媒體報導，印度2020年疫情慘重，但9月16日創下單日新增9萬7894例確診的紀錄後，染疫狀況逐步趨緩。只不過，在僅僅維持約莫5個月後，確診人數再度激增，境內染疫總人數來到1258萬7921人，包括53歲寶萊塢明星阿克夏庫瑪（Akshay Kumar）等名人也都接連確診。

面對來勢洶洶的第2波疫情，總理莫迪指示公衛專家小組前往疫情嚴重的馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）、旁遮普邦（Punjab）及恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh），強調徹底執行5重防疫策略（檢測、追蹤、治療、適當應對疫情的行為、接種疫苗）將能有效遏制疫情蔓延。

印度政府聲明指出，確診人數急遽上升的主因，可能與遵從防疫措施人數大幅下降有關，尤其是戴口罩、保持社交距離及防疫疲乏等行為狀況。

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