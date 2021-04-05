城鎮「血屍躺馬路」慘淪IS控制！莫三比克多人遭斬首　逃命片曝光

▲大街隨處可見倒地染血屍體，影片50秒處，多人奔向救援直升機。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者詹雅婷／綜合外電報導

東非國家莫三比克主要工業城鎮帕爾馬（Palma）3月下旬遇恐怖攻擊，IS武裝份子無情殘殺數十名平民，甚至有多人慘遭斬首。依據最新曝光的空拍畫面，人民當時嚇得驚慌奔逃，且馬路上隨處可見倒地染血屍體。

▲現階段約有100名武裝份子控制帕爾馬鎮。（圖／達志影像／美聯社）

英媒天空新聞報導，IS武裝份子持槍冷血攻擊無辜平民，在穿越小鎮的路途之中，殘殺眼前遇到的民眾，轎車、卡車被撞翻扔在路邊，部分建築物則在遇襲後因發生火災冒出陣陣黑煙。

現已知約有1400名居民搭船獲救，但目擊者宣稱，多具遺體被棄置在城鎮各區大街馬路，其中許多死者遭到斬首。

▲▼帕爾馬鎮遭武裝份子襲擊，上千人在港口等待搭船離開。（圖／路透）



目擊者稱，槍手在針對帕爾馬鎮發動主要攻擊之前，先對附近村莊下手，導致平民湧入帕爾馬鎮求平安庇護，豈料該鎮早就是武裝份子襲擊主要目標。據悉，敵方滲透到進城的人群之中，接著對軍事機構發動攻擊，接著對前來馳援的政府軍展開一連串突襲與攻擊。

匿名安全分析師則指出，「莫三比克軍隊完全被打了個措手不及，他們被從內部攻擊，不知道該走哪條路，部份的人直接棄守崗位逃跑。」

▲政府雇用私人武裝承包商戴克諮詢集團（Dyck Advisory Group）多架武裝直升機執行救援任務。（圖／路透）

幸運逃過死劫的民眾逃往附近叢林，有的人則是利用石頭、白色床單拼出「救命」、「SOS」等字樣等待救援。為了營救受困者，政府雇用私人武裝承包商戴克諮詢集團（Dyck Advisory Group）多架直升機執行救援任務，不顧一旁的猛烈攻擊，多次起降，只為了救出更多人，同時回收遺體。

事實上，帕爾馬鎮附近有多項天然氣工程，當中一座斥資200億美元的液化天然氣廠，主要投資者為法國石油巨擘道爾集團（Total），也是非洲最大規模的液化天然氣廠。早在事發數週前，就有分析師預測會有此次襲擊事件發生。

現階段約有100名武裝份子控制著帕爾馬鎮，莫三比克武裝部隊目前試圖奪回該鎮控制權，而辛巴威總統發言人也說，如有必要，該區域周邊國家也將出手干預。

▼帕爾馬鎮數十人命喪這場攻擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

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