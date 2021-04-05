終極亂倫！姐為了讓「妹妹嫁老爸」　餵毒虐待她男友…3天後分屍

▲麥奎爾（John Thomas McGuire）慘遭女友家人虐待3天後殺害。（圖／翻攝自Facebook／John Thomas Mcguire Jr.）

記者張寧倢／編譯

美國北卡羅來納州33歲女子安娜（Anna Marie Choudhury）日前被以二級謀殺罪判處40年有期徒刑，罪行是她將妹妹的男友麥奎爾（John Thomas McGuire）綁架折磨3天後，狠心將他殺害，而殺人動機竟然是因為想要成全妹妹與爸爸的不倫戀。

根據《太陽報》報導，安娜2019年2月為了成全31歲的妹妹阿曼達（Amanda McClure）與爸爸拉里（Larry McClure）的不倫戀情，參與了他們設計的「病態的信任遊戲」，3人在情人節這天邀請阿曼達的38歲男友麥奎爾來到拉里家中，阿曼達隨即將他的腳綁起來。麥奎爾試圖逃脫時被阿曼達用酒瓶猛砸頭部，還遭威脅說要殺了他。

報導指出，當時父女3人都在吸毒，安娜將劣質的自製冰毒注射進麥奎爾體內，用黑色塑膠袋套住他頭部等殘忍手段，前後共折磨了他3天，身為女友的阿曼達也參與其中，最後麥奎爾被安娜活活勒死，屍體被支解後分別埋葬於拉里家後方墳墓的兩處。事發兩周後，阿曼達與生父拉里結婚，而安娜則是他們的證婚人。

▲31歲的阿曼達為了與父親的一段亂倫戀情，狠心將男友虐待致死。（圖／翻攝自Facebook／Amanda Naylor）

安娜在法庭中表示，自己是受到性犯罪前科的父親拉里與妹妹阿曼達的指示，才會傷害麥奎爾，「麥奎爾被阿曼達綁起來之後，拉里坐了下來，露出一種我無法形容的笑容，他們2人毆打折磨麥奎爾直到隔天早上6點，阿曼達要求我為麥奎爾注射催吐劑，但實際上卻是冰毒，他們站在我面前，叫我必須勒死他，於是我就這麼做了。」

安娜向法官表示，爸爸與妹妹埋葬了麥奎爾的屍體之後，若無其事地繼續生活，還正式展開戀情，但阿曼達開始懷疑麥奎爾「還沒死」，於是命令安娜幫忙挖出屍體，拉里再用釘子穿過麥奎爾的身軀，分屍埋葬於兩處。報導稱，拉里與阿曼達原本打算搬家，卻在此前被捕。拉里8月被以一級謀殺罪判處無期徒刑，陷入不倫戀的阿曼達與姐姐安娜則都以二級謀殺罪，遭判處40年有期徒刑。

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