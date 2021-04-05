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山坡有工人目擊！太魯閣撞擊瞬間「他們在幹嘛？」　網扮柯南糗了

記者黃君瀚／綜合報導

台鐵太魯閣號2日撞上從邊坡滑落的工程車，釀成50死200傷，台鐵工程承攬商義祥工業社老闆李義祥原稱獨自巡視工地，不過《ETtoday新聞雲》取得關鍵照片戳破謊言，現場至少有6工人在山坡上查看，網友更發揮柯南精神，從民眾拍下的照片比對出案發瞬間他們在做什麼。

▲▼乘客拍下李義祥身邊一堆人　5張照片戳破「一人巡邏工地」說法。（圖／民眾授權提供）

▲《ETtoday新聞雲》獨家照片打臉，李義祥並非獨自到工地巡視，不過右二平頭男出面澄清他是乘客。（圖／民眾授權提供）

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太魯閣號一名乘客兄長向《ETtoday新聞雲》提供，轉述弟弟花了一段時間才脫困，卻拍到這些人在現場，代表李義祥一行人停留了很長一段時間。另外，現場還有4、5個藍衣人站在山坡上，不只李義祥一人。

此外，網友在PTT上整理多張民眾現場拍下的照片，發現「平頭工人」出軌事發後人走到車廂附近，似是假扮成太魯閣乘客逃離現場，「為何要變成乘客？」

不過「平頭工人」5日出示車票喊冤，他表示當天從樹林上車，打算要回花蓮豐濱掃墓，坐在最後一節車廂，發生出軌事故後因為自己沒什麼傷勢，下了火車、上了邊坡，結果被其他以為是第一時間下車的乘客「誤認為工人（李義祥同夥）」。

山坡6工人目擊照曝光！太魯閣撞擊瞬間「他們在幹嘛？」（圖／翻攝PTT）

▲網友扮柯南揪「平頭工人」，不過當事人出面喊冤誤會大了！（圖／翻攝PTT、民眾授權提供）

「被誤認李義祥同夥」！他看照片傻眼：我也是乘客　曬車票打臉。（圖／家屬提供）

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