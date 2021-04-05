孟加拉渡輪「遭撞沉船」釀26慘死　船體撈上岸！全是泡水浮屍

▲孟加拉渡船與貨輪相撞造成沉船事故，乘客屍體不斷被打撈上岸。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

孟加拉官員表示，一艘滿載50名乘客的渡輪4日從納拉揚甘傑市（Narayanganj）出發，欲開往蒙希甘傑縣（Munshiganj），卻在出航不久後與另一艘船相撞，隨即沉沒於拉克什亞河（Shitalakhsya River），造成至少26人死亡的悲慘人禍。

▲孟加拉當局5日宣布，已有26人死亡，死者家屬相當悲痛。（圖／路透）

根據《法新社》報導，孟加拉河運局官員侯賽因（Mobarak Hossain）表示，失事的雙層渡輪於4日下午6時許才剛駛離納拉揚甘傑市不久，船尾就遭另一艘貨輪撞擊，隨即沉沒於首都達卡（Dhaka）附近的拉克什亞河。納拉揚甘傑市官員畢拉（Mustain Billah）於5日表示，沉船打撈上岸後，搜救人員在船內發現21具屍體，死亡人數從昨日報告的5人上修至26人。

▲孟加拉政府宣布5日起實施封鎖政策，全國各地湧現大批返鄉人潮，部份趕著搭船離開的民眾不幸遭遇沉船意外。（圖／路透）

畢拉補充，大約有20人渡輪沉沒後自行游泳到岸上安全的地方，但仍然有部分乘客失蹤，消防隊潛水員正持續搜救，「我們已經下令對事故進行調查。」當地警察局長薩哈（Dipak Saha）表示，事故發生後遭遇了強大風暴，救援工作曾因此受阻了數小時。

當地一名警督表示，孟加拉政府為了因應近來惡化的新冠疫情，宣布從5日起在全國範圍進行為期7天的封鎖措施，期間包含巴士、渡輪、火車、飛機等所有交通設施都會停止服務並實施宵禁，所以當時有許多民眾聚集於港口，就是為了能搭船離開納拉揚甘傑這個工業城市，失事的渡輪上也擠滿了急於返鄉的乘客。

▲相關單位5日將沉船成功打撈上岸，船內發現21具乘客遺體。（圖／路透）

報導稱，孟加拉先前就常發生渡輪事故，因為境內有數百條河流縱橫交錯，數百萬人嚴重依賴渡輪運輸，南部沿海地區尤其如此，但這些船隻的安全航行紀錄很差，專家認為有許多事故都是源自於船隻維修不善、造船廠安全標準寬鬆與航道過於擁擠。據悉，2020年6月一艘渡輪在達卡附近被船隻從後方撞上，造成32人喪生；2015年2月也有一艘超載渡船與貨輪相撞，釀成78人死亡。

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