　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

孟加拉渡輪「遭撞沉船」釀26慘死　船體撈上岸！全是泡水浮屍

▲▼孟加拉渡船與貨輪相撞，造成沉船事故，當局確認已有26人死亡。（圖／路透）

▲孟加拉渡船與貨輪相撞造成沉船事故，乘客屍體不斷被打撈上岸。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

孟加拉官員表示，一艘滿載50名乘客的渡輪4日從納拉揚甘傑市（Narayanganj）出發，欲開往蒙希甘傑縣（Munshiganj），卻在出航不久後與另一艘船相撞，隨即沉沒於拉克什亞河（Shitalakhsya River），造成至少26人死亡的悲慘人禍。

▲▼孟加拉渡船與貨輪相撞，造成沉船事故，當局確認已有26人死亡。（圖／路透）

▲孟加拉當局5日宣布，已有26人死亡，死者家屬相當悲痛。（圖／路透）

根據《法新社》報導，孟加拉河運局官員侯賽因（Mobarak Hossain）表示，失事的雙層渡輪於4日下午6時許才剛駛離納拉揚甘傑市不久，船尾就遭另一艘貨輪撞擊，隨即沉沒於首都達卡（Dhaka）附近的拉克什亞河。納拉揚甘傑市官員畢拉（Mustain Billah）於5日表示，沉船打撈上岸後，搜救人員在船內發現21具屍體，死亡人數從昨日報告的5人上修至26人。

▲▼孟加拉渡船與貨輪相撞，造成沉船事故，當局確認已有26人死亡。（圖／路透）

▲孟加拉政府宣布5日起實施封鎖政策，全國各地湧現大批返鄉人潮，部份趕著搭船離開的民眾不幸遭遇沉船意外。（圖／路透）

畢拉補充，大約有20人渡輪沉沒後自行游泳到岸上安全的地方，但仍然有部分乘客失蹤，消防隊潛水員正持續搜救，「我們已經下令對事故進行調查。」當地警察局長薩哈（Dipak Saha）表示，事故發生後遭遇了強大風暴，救援工作曾因此受阻了數小時。

當地一名警督表示，孟加拉政府為了因應近來惡化的新冠疫情，宣布從5日起在全國範圍進行為期7天的封鎖措施，期間包含巴士、渡輪、火車、飛機等所有交通設施都會停止服務並實施宵禁，所以當時有許多民眾聚集於港口，就是為了能搭船離開納拉揚甘傑這個工業城市，失事的渡輪上也擠滿了急於返鄉的乘客。

▲▼孟加拉渡船與貨輪相撞，造成沉船事故，當局確認已有26人死亡。（圖／路透）

▲相關單位5日將沉船成功打撈上岸，船內發現21具乘客遺體。（圖／路透）

報導稱，孟加拉先前就常發生渡輪事故，因為境內有數百條河流縱橫交錯，數百萬人嚴重依賴渡輪運輸，南部沿海地區尤其如此，但這些船隻的安全航行紀錄很差，專家認為有許多事故都是源自於船隻維修不善、造船廠安全標準寬鬆與航道過於擁擠。據悉，2020年6月一艘渡輪在達卡附近被船隻從後方撞上，造成32人喪生；2015年2月也有一艘超載渡船與貨輪相撞，釀成78人死亡。

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

ET快訊
獨／25歲女流「臭酸花生醬」…崩潰喊：男友床上狂嘔！醫一聞皺
奪命瞬間！警察聊天步槍突掉落　低頭秒被「子彈穿眼」爆頭亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

敲開雞蛋驚見「蛋黃在流血」！他嚇瘋po網喊：不敢吃了　真相揭曉

孟加拉渡輪「遭撞沉船」釀26慘死　船體撈上岸！全是泡水浮屍

女友喊分手…他扮送貨員捅死一家3母女！伴屍3天「照常吃飯喝酒」

想要性感小麥色！酒醉美容師讓她慘變黑碳臉　網見對比照笑瘋

4年來天天遛狗！愛犬卻突發狠將他咬重傷昏迷...全身血倒路邊

奪命瞬間！警察聊天步槍突掉落　低頭秒被「子彈穿眼」爆頭亡

恐怖跳崖影片曝光！他「降落傘沒打開」慘墜162m　摔斷雙腳卡崖底

對手「致命一腳」踢頭KO！25歲選手癱軟趴地喪命　倒地畫面曝光

亞裔又遇襲！加州64歲婦遛狗遭砍　「腹部中刀」爆血不治

快訊／紐西蘭北島發生規模6.0強震！　震源深度僅10公里

利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了

乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

潘瑋柏出道20周年..LISA：那時我4歲！　李榮浩看楊丞琳《不良笑花》害羞笑了XD

BMW阿婆灣逆向超車「連撞3台」　重機騎士遭撞飛倒地...傷重不治

網紅「韓德凱文森」補票搭太魯閣 失聯前對話曝...家屬奔花蓮驗

女被提醒付錢與公車司機爆口角　脫口罩喊：中華民國照你規則走？

羅時豐合體瑋哥前後晃動狂嘶吼XD　龍山寺前跳空幹舞..噴泉激情四射

張柏芝「凸肚之謎」遭疑懷孕　女星曝超狂食量..她笑了：楊丞琳也是

李義祥包鐵路工程釀50死　鄰居喊冤：他很老實不是壞人

敲開雞蛋驚見「蛋黃在流血」！他嚇瘋po網喊：不敢吃了　真相揭曉

孟加拉渡輪「遭撞沉船」釀26慘死　船體撈上岸！全是泡水浮屍

女友喊分手…他扮送貨員捅死一家3母女！伴屍3天「照常吃飯喝酒」

想要性感小麥色！酒醉美容師讓她慘變黑碳臉　網見對比照笑瘋

4年來天天遛狗！愛犬卻突發狠將他咬重傷昏迷...全身血倒路邊

奪命瞬間！警察聊天步槍突掉落　低頭秒被「子彈穿眼」爆頭亡

恐怖跳崖影片曝光！他「降落傘沒打開」慘墜162m　摔斷雙腳卡崖底

對手「致命一腳」踢頭KO！25歲選手癱軟趴地喪命　倒地畫面曝光

亞裔又遇襲！加州64歲婦遛狗遭砍　「腹部中刀」爆血不治

快訊／紐西蘭北島發生規模6.0強震！　震源深度僅10公里

G-SHOCK霸氣黑錶閃螢光綠　DW也跨進潮流運動界

蔣少宏開轟包辦全隊得分　龍2比1力退兄弟止4連敗

台中女網紅徵「西屯救火隊」！直接拉外送男上樓　下秒合照網瘋了

戎祥走8年了　賴芊合嘆：再也找不到像他一樣的男人

富邦勇士雙洋將壓陣　領航猿主場10分惜敗

BL劇=印鈔機！《只因我們天生一對》觀看破6.1億…網算出天價分潤

奧運假唱被講13年！「最美童星」圓潤近況曝光…網傻眼：長歪了

太魯閣+普悠瑪脫軌68人喪生　黃子哲轟：蔡英文沒把台鐵改革放心上

國師級名嘴不捨林佳龍「含淚救災」　痛批反對黨：情緒化批判

蔣少宏首轟要回領先、布里悍一把抱住　龍7局2比1兄弟

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

國際熱門新聞

快訊／LG宣布：退出手機市場

陽台驚現一排香艷裸女！吸睛吸到警方上門逮人

俄坦克軍隊邊境集結　恐爆世界大戰

日網同情李義祥　評論狂洗：不能只怪他！

警察步槍掉落　慘被子彈穿眼爆頭亡

俄15歲小媽PO文「我又懷孕了」但都有戴套

佛州23億公升放射廢水池外洩　州長：進入緊急狀態

慘遭新冠肺炎「滅族」巴西亞馬遜最後傳人過世

跳傘情侶空中「交疊激戰」下場曝光

女大生穿學士服「露出南半球」校方怒索賠283萬

恐怖跳崖片曝光！他「傘沒打開」慘墜162m

人妻偷吃片曝！門鈴一響「急藏小王」

19歲護士嫁89歲失智翁　樂等當寡婦

車頭滲血飆屍臭！她驚見3公尺蟒蛇屍崩潰

更多熱門

相關新聞

太魯閣後遺症！倖存兒怕關燈夜不安眠

太魯閣後遺症！倖存兒怕關燈夜不安眠

0402台鐵太魯閣號事故發生第4天，多數受傷鄉親已返家休養，台東縣長饒慶鈴5日與台東市長張國洲再次探視傷者，並致贈傷者每人5千元慰問金，傳遞社會對傷者及家屬的關懷，部份鄉親仍需就醫，也有幾位表達準備返回工作崗位再出發。饒慶鈴表示，請鄉親與縣府共同攜手，讓我們一起面對人生橫逆，早日回歸正常生活。

蘇伊士運河淨空　422船全數通過

蘇伊士運河淨空　422船全數通過

他以身捨命護妻！電話微聲訣別：姊，你要帶我回家

他以身捨命護妻！電話微聲訣別：姊，你要帶我回家

台東人7死21傷！59位返鄉搭上太魯閣

台東人7死21傷！59位返鄉搭上太魯閣

法第三波疫情爆發　馬克宏：全國再次封城

法第三波疫情爆發　馬克宏：全國再次封城

關鍵字：

孟加拉渡輪渡船貨輪相撞沉船封城返鄉

讀者迴響

熱門新聞

即／網紅確定為第49名太魯閣號罹難者

短T男急變裝衝下坡？　真相大逆轉

即／事發「李義祥就在山坡上」關鍵照片曝光！

網紅曬捐款150萬　他揪1疑點打臉

歐洲遇粉絲用韓文打招呼　王嘉爾回應韓網氣炸

被誤認李義祥同夥！他傻眼：我也是乘客　曬車票打臉

陰謀論瘋傳！網指李義祥站邊坡：在現場看戲

Lulu「PO捐款資訊」網掀戰罵：不相信政府！

《尹食堂2》遭批造假！韓國GAY被翻成長得帥

甜美護理師遭家暴　陽光警輔導竟爬上床挨告

獨／李義祥一人巡工地？5張照片戳破真相

網紅補票搭死亡列車！失聯前對話曝光

搭太魯閣罹難！蔡哲珊父批：台鐵太爛了

太魯閣車禍倖存者對話紀錄曝：看到工人邊笑邊聊

「每周4次」成炮友　甜美護理師另有男人！陽光警崩潰

更多

最夯影音

更多
利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了

利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了
乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

潘瑋柏出道20周年..LISA：那時我4歲！　李榮浩看楊丞琳《不良笑花》害羞笑了XD

潘瑋柏出道20周年..LISA：那時我4歲！　李榮浩看楊丞琳《不良笑花》害羞笑了XD

BMW阿婆灣逆向超車「連撞3台」　重機騎士遭撞飛倒地...傷重不治

BMW阿婆灣逆向超車「連撞3台」　重機騎士遭撞飛倒地...傷重不治

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面