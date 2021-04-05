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澳洲籍夫婦在緬甸慘遭軟禁2週　準備登機返國時突遭逮！

▲▼緬甸至今已有超過520人死於軍方血腥鎮壓，圖為仰光民眾抗議之情景。（圖／路透社）

▲據緬甸援助政治犯協會數據顯示，政變以來，已有超過2500人被捕。（圖／路透社）

文／中央社

路透社報導，澳洲籍夫婦歐凱恩（Matthew O'Kane）和艾佛瑞（Christa Avery）自緬甸政變後遭到軟禁，目前已獲釋，並獲准離境，不予起訴。

根據雪梨晨鋒報（The Sydney Morning Herald），這對夫妻經營一家有關緬甸計畫發展方面的商務顧問公司。

艾佛瑞和丈夫歐凱恩上月準備登機返回澳洲時，未獲准離境。

緬甸今年2月1日發生軍事政變，文人政府實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）遭奪權，之後社會一直動盪不安。

艾佛瑞在聲明中說：「我被釋放，正和丈夫在返家途中，當然是難以置信地鬆了一口氣。」

「即便知道自己沒做錯什麼，但被軟禁兩週，令人非常焦慮緊張。」

此外，翁山蘇姬的澳洲籍經濟顧問杜內爾（Sean Turnell）在軍方奪權後不久就被捕，目前在獄中。

艾佛瑞說：「即使杜內爾不能很快獲釋，為了他的身心狀況、情緒健康，希望他至少能移送在家軟禁。」

緬甸當局曾表示，杜內爾正在接受調查，但未說明他涉嫌觸犯什麼罪名。翁山蘇姬一名律師上週表示，據他了解，杜內爾涉嫌違反「政府機密法」（Official Secrets Act），但罪名至今未獲證實。

根據緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners），政變以來，已有超過2500人被捕。

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

 
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