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英格蘭推乳癌新藥　注射給藥「5分鐘搞定」！降低染新冠風險

▲▼乳癌,乳房檢測,乳房。（圖／示意圖／取自Pixabay）

▲HER2陽性乳癌患者約佔該類癌症人數約15%。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國現正於英格蘭各地推廣乳癌新型療法「Phesgo」，把給藥時間從2.5小時縮減至5分鐘，讓接受化療的「HER2陽性」乳癌患者縮減在醫院停留的時間，降低感染新冠肺炎風險。

綜合英媒天空新聞、衛報報導，乳癌新型療法「Phesgo」皮下注射劑，是兩種藥物賀疾妥Pertuzumab （Perjeta）和賀癌平（Trastuzumab）結合的新固定劑量組合，將與化療共同用於治療所有不同階段的HER2陽性乳癌患者。

英國國民保健署（NHS）表示，舊式療法需分2次注射，耗時2.5小時，但新療法可把給藥時間及相關事前準備工作縮至最短5分鐘，每年將有約3600多人受惠。這不但能降低患者染疫風險，醫療人員籌備時間也大大減少。

抗癌慈善機構Breast Cancer Now執行長摩根（Delyth Morgan）坦言，新療法讓治療過程變得更快且更友善，政府批准的決定是個好消息。

首批接受新療法的患者蘭姆（Paula Lamb）指出，在2014年被診斷罹患乳癌後，接受多種藥物治療，每次到醫院必須花費1.5小時至2小時，每3週就要回診一次，而新療法所需時間只要5分鐘，這也意味著能有更多時間能參與女兒的生活，也可以大大增加外出散步的時間。

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

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