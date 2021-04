憂台灣成「下個香港」　美議員投書籲拜登：須聯合盟友護台！

▲ 拜登揭2兆美元基礎建設計畫。(圖/路透社)

文/中央社記者徐薇婷華盛頓4日專電

中國修改香港選制,收緊民主空間。美國參議員史考特投書媒體,中共主宰香港的工作大抵完成,下一個目標就是台灣,總統拜登必須聯合盟友遏制中國,捍衛台灣自由與安全。

中國全國人大常委會3月30日通過香港選制修改,大大衝擊泛民派未來參選或出任立法會議員機會。美國國務卿布林肯翌日隨即向美國國會認證,香港不再擁有高度自治,不符合美國法律下特殊待遇。

共和黨籍參議員史考特(Rick Scott)3日推文表示,中共已經摧毀香港民主,現在將目光轉向和平與民主的台灣。他說,總統拜登(Joe Biden)是時候捍衛台灣民主,並採取作為保護台灣的自由與安全。

史考特並分享他1日以「中共終結香港民主,拜登會讓台灣成為下一個嗎?」為題,在「華盛頓觀察家報」(Washington Examiner)的投書。他在文中表示,北京對香港選制的修改,代表多年讓香港得以享受高度自治的「一國兩制」架構已不復存在。

