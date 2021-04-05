憂台灣成「下個香港」　美議員投書籲拜登：須聯合盟友護台！

▲ 拜登揭2兆美元基礎建設計畫。（圖／路透社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓4日專電

中國修改香港選制，收緊民主空間。美國參議員史考特投書媒體，中共主宰香港的工作大抵完成，下一個目標就是台灣，總統拜登必須聯合盟友遏制中國，捍衛台灣自由與安全。

中國全國人大常委會3月30日通過香港選制修改，大大衝擊泛民派未來參選或出任立法會議員機會。美國國務卿布林肯翌日隨即向美國國會認證，香港不再擁有高度自治，不符合美國法律下特殊待遇。

共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）3日推文表示，中共已經摧毀香港民主，現在將目光轉向和平與民主的台灣。他說，總統拜登（Joe Biden）是時候捍衛台灣民主，並採取作為保護台灣的自由與安全。

史考特並分享他1日以「中共終結香港民主，拜登會讓台灣成為下一個嗎？」為題，在「華盛頓觀察家報」（Washington Examiner）的投書。他在文中表示，北京對香港選制的修改，代表多年讓香港得以享受高度自治的「一國兩制」架構已不復存在。

ICYMI: Communist China has destroyed democracy in Hong Kong & now has its sights set on our peaceful & democratic ally, Taiwan. It's time @POTUS defends democracy in Taiwan & takes action to protect its freedom & security: https://t.co/jufqvEemxW — Rick Scott (@SenRickScott) April 3, 2021

史考特說，隨著主宰香港的工作大抵完成，北京已將目光轉向台灣，拜登比以往任何時候都更需要聯合盟友遏制中國，保護台灣的自由與安全。

史考特表示，中共數十年來威嚇台灣，相關言行近來更加明目張膽。中國騷擾、恫嚇台灣人民次數越來越頻繁，包括定期對台灣領土、領空進行軍事侵略，所有民主國家對此都該關切。

美台3月25日簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，北京當天派出20架軍機侵擾台灣西南防空識別區，創國防部去年9月17日開始公布統計以來最多架次的一次。台鐵太魯閣號列車2日發生重大出軌事故，3日起接連兩天也都有一架共機擾台。

史考特指出，拜登過去在台灣議題上「紀錄不良」，包括1999年擔任參議員期間，曾以會影響美中關係為由，反對進一步強化美國對台軍售的「台灣安全強化法案」（Taiwan Security Enhancement Act）。

史考特說，拜登政府與台灣共設海巡工作小組遏制中國侵略，是件好消息，「但拜登仍須拿出更多作為，向全世界展現他的政府與台灣人民堅定地站在一起」。

史考特表示，拜登近期與日本、澳洲與印度領袖召開「四方安全對話」，討論印太區域共同安全利益。拜登必須與這些盟友合作，起身捍衛民主、反對姑息中國行徑，並強調北京在香港、台灣的作為，威脅到他們與其他民主政體的安全利益。

史考特強調，強韌的夥伴關係能遏制中共透過蘇聯式手段，擴張共產主義、擾亂區域穩定。他說，拜登也應帶領盟友制定策略，以共同行動因應中國未來擴張行徑。

他說：「齊心合作下，世上愛好自由的國度將能阻止香港發生的事件在台灣重演。」（編輯：韋樞）