紐時：北京以大量船隻加強控制南海　目標「趕走東南亞人」

▲ 衛星照顯示中國漁船進入南海牛軛島海域，該區距馬尼拉200英哩，屬菲國經濟海域。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國不久前透過在越南、菲律賓及馬來西亞同樣聲稱擁有主權的海域建造及加固人工島嶼，宣稱對南海擁有主權。美國媒體分析，北京目前的戰略是在爭議水域部署大量船隻，以加強前哨站的力量，不顧其他國家驅逐，藉此完成無法透過外交或國際法完成的目標。專家指責，這種做法很陰險。

隸屬華府智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）的亞洲海事透明倡議組織（Asia Maritime Transparency Initiative）負責人波林（Greg Poling）指出，「北京明顯認為，若釋放夠多的脅迫與壓力夠久，就能把東南亞人擠出去。這很陰險。」

《紐約時報》3日報導，此舉反映出在國家主席習近平的領導下，中國信心日益增強，也考驗美國拜登政府及中國在南海的鄰國，因為這些國家越來越依賴中國的經濟及新冠疫苗。

南海牛軛礁（Whitsun Reef）3月也發生相同事件，多達220艘中國船隻停泊在附近，引發越南、菲律賓及美國抗議。菲國國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）指責，這是明顯的挑釁。越南外交部則指控，中國侵犯其主權，要求這些船隻離開。

衛星照顯示，截至上週為止，部分船隻離開，部分留在原地。據衛星照及菲國官員說法，其他船隻移動至不遠處的另一座暗礁，且在菲國控制的中業島（Thitu）東北方161公里處又發現45艘中國船隻。洛倫扎納3日發表聲明指出，「中國大使有很多事情要解釋。」

《紐約時報》分析，軍事集結加劇南海緊張局勢，可能成為繼台灣以後，美中對抗的另一條導火線。儘管美國在南海問題上未表明立場，但明確批評中國的侵略性策略。自拜登1月上任以來，美國已經三度派出海軍軍艦巡邏，挑戰中國限制軍事活動的權利。

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