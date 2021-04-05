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車頭滲血滴一路！引擎狂飆屍臭味　她打開驚見「3公尺蟒蛇屍」崩潰

▲▼馬來西亞女子在車子引擎中發現蟒蛇屍體。（圖／翻攝自推特／@adilakaman）

▲馬來西亞一名女子的車子引擎內竟然藏著一條肥大的蟒蛇屍體。（圖／翻攝自推特／@adilakaman）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞一名女子4月1日開車回家時，發現車頭正沿路滴血，還散發出陣陣惡臭，引來蒼蠅圍繞車子飛舞，於是她迅速將朋友找來協助查看，結果他們竟在引擎室內找到一條長達3.6公尺的蟒蛇屍體，讓女子相當傻眼。

綜合《星洲日報》等當地媒體報導，這位網名叫阿蒂拉卡曼（Adilakaman）的女子，最近在推特上分享了自己的經歷，引來萬人點讚與轉發。她指出，在4月1日下班回家途中，她不斷聞到車子傳來一股類似屍臭般的氣味，甚至還引來蒼蠅圍繞車子飛舞。

她感到有些不對勁，正巧車子的輪胎似乎有些漏氣，於是她決定將車子停到附近的加油站一看究竟。沒想到，她一下車就發現，有不明血液正從自己的車頭滲出，導致車子沿路滴血，屍臭味也越發明顯，不過車子卻沒有被撞過的痕跡，於是她趕緊打電話向朋友求助。

朋友到場檢查後發現，車子引擎室內竟藏著一條金綠色的蟒蛇屍體，蛇身環繞在車頭的位置，因此他們必須將車子的電池拆除，甚至還必須拆掉部分外殼，才能把蟒蛇屍體取出。阿蒂拉卡曼寫道，「屍體的味道很強烈，以至於我的朋友不得不戴上口罩、將塑料袋套在手上，才能把蛇拿出來。」

歷經3小時後，阿蒂拉卡曼才成功與朋友將完整的屍體取出。看著這條蛇身長達3.6公尺，而且體積相當肥大的蟒蛇屍體，阿蒂拉卡曼不寒而栗。她表示，自己從未去過森林，也一直待在城市中，因此她完全想像不到，蟒蛇是怎麼爬進車內，並盤踞在引擎上的。她也呼籲民眾，一定要經常檢查車子的狀況，以免類似情況再度發生。

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

 
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