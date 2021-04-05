德國防長：中國欲制定世界秩序！強逼弱者做事　西方不能被迫就範

▲德國國防部長康坎鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）。（圖／路透）

文／中央社記者林育立柏林4日專電

德國國防部長康坎鮑爾表示，印太地區情勢攸關德國利益，派軍艦到亞洲巡弋目的是確保海上自由航行，她表示中國有意按自己藍圖打造世界秩序，西方世界不應受中國逼迫。

德國將於8月派遣巡防艦「巴伐利亞」（Bayern）號前往亞洲，到澳洲、朝鮮半島和南海等地巡弋，康坎鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）3日接受RND媒體集團訪問時說，印度太平洋地區情勢攸關德國利益，對德國來說這趟任務是重要的一步，具有多重意義。

首先，康坎鮑爾說，派軍艦目的是「確保航道自由和領土完整」，海上的自由航行受到中國威脅，這點德國不光只是說，而是願意行動，並向美國發出訊號。

其次，派軍艦目的是強化澳洲、日本、南韓、新加坡等區域內的民主夥伴，康坎鮑爾說，日本十分重視德國參與對北韓的武器禁運，此外，澳洲等夥伴將與德國海軍進行聯合演習。

被問到中國對歐洲的威脅時，康坎鮑爾說，中國有一個雄心勃勃的計畫，那就是打造全球最大和最現代化的軍隊，而且「中國顯然有意按自己的藍圖打造世界秩序，逼迫弱者做特定的事」，歐洲和西方世界不應該是弱者。

康坎鮑爾認為，中國不僅是德國重要的貿易夥伴，也是體制和戰略的挑戰。她並批評維吾爾人受的不人道待遇是對基本人權的侵犯，中國領袖拒絕任何批判性的討論違反人權的普世性。

康坎鮑爾表示，歐洲必須做更多，例如強化國際組織，讓多邊主義不是說說而已，未來的世界才會符合民主國家的期待。

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