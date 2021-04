印尼東帝汶爆「40年來最大洪災」　破50人罹難！土石沖毀數千民宅

▲印尼東弗洛雷斯地區受災情況相當慘重。(圖/美聯社)

記者張寧倢/編譯

印尼東努沙登加拉省(Nusa Tenggara Timur)向東延伸至鄰國東帝汶4日遭大雨侵襲,釀成當地嚴重洪水災情,目前已造成超過50人死亡,數千幢房屋被淹沒,多數災民無家可歸。

根據英國BBC報導,印尼與東帝汶兩國於4日爆發洪水與土石流的嚴重天災,暴雨引發的大水溢出堤防,淹沒了印尼弗洛雷斯島(Flores Island)上得數千幢房屋,受影響的地區從東弗洛雷斯地區(East Flores)延伸到鄰國東帝汶,目前只至少有50人因此喪生,儘管搜救人員正努力搜索倖存者,但官員警告,死亡人數可能會不斷上升。

tw // flood, landslide



There was a tragedy in one of the areas of Indonesia so INA teumes can’t help us in hyping the tags. Please include them in your prayers and hope for things to get better soon #PrayForNTTpic.twitter.com/pAA5aXOXhT