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印尼東帝汶爆「40年來最大洪災」　破50人罹難！土石沖毀數千民宅

▲▼印尼東弗洛雷斯地區受災情況最為慘重。（圖／美聯社）

▲印尼東弗洛雷斯地區受災情況相當慘重。（圖／美聯社）

記者張寧倢／編譯

印尼東努沙登加拉省（Nusa Tenggara Timur）向東延伸至鄰國東帝汶4日遭大雨侵襲，釀成當地嚴重洪水災情，目前已造成超過50人死亡，數千幢房屋被淹沒，多數災民無家可歸。

根據英國BBC報導，印尼與東帝汶兩國於4日爆發洪水與土石流的嚴重天災，暴雨引發的大水溢出堤防，淹沒了印尼弗洛雷斯島（Flores Island）上得數千幢房屋，受影響的地區從東弗洛雷斯地區（East Flores）延伸到鄰國東帝汶，目前只至少有50人因此喪生，儘管搜救人員正努力搜索倖存者，但官員警告，死亡人數可能會不斷上升。

印尼國家抗災署（BNPB）發言人雅提（Raditya Jati）在聲明中指出，弗洛雷斯島至少49戶家庭受災，村莊與橋梁等也在洪水與土石流的雙重襲擊下被毀，與現場團對核實數據後發現，光是在東弗洛雷斯地區就有41人死亡、27人失蹤、9人受傷。而東帝汶官員則表示，首都帝利（Dili）有11人喪生。

▲▼東帝汶首都帝利受暴雨侵襲，多數地區遭大水淹沒。（圖／路透）

▲東帝汶首都帝利受暴雨侵襲，多數地區遭大水淹沒。（圖／路透）

報導指出，帝利遭受暴雨和洪水泛濫，電力供應被切斷，總統府也淹水。東帝汶副總理雷斯（José Reis）表示，人們的家園被淹沒，且部分地區道路坍塌、樹木傾倒，導致救難人員難以進入救災，「這次事件是東帝汶40年來最嚴重的一次洪災。」印尼氣象機構更認為，附近還有一個熱帶氣旋正在接近受災區，可能會帶來更多降雨、海浪與強風。

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