清明收假日「國道8大地雷」路段曝　免收費時段延長到1000

▲高公局預估清明連假交通量僅次於春節，約為112 ~ 122百萬車公里，為平日的1.4倍。（圖／ETtoday資料照）

記者賴文萱／台北報導

今天是清明節收假日，根據高公局預報，國道雙向交通量為112百萬車公里，主要以北返車流為主，預估在國1、國3及國5、國6將有8大地雷路段，最慘車流會是平常日的7倍。高公局提醒，今日暫停收費時段延長為0-10時，也請用路人多加利用，省時又省錢。

高公局表預估，今日國道交通量為112百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

預判今日易壅塞路段，將出現在國1北向南屯-后里、西螺-埔鹽系統、新竹系統-竹北、國3北向關西-大溪、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發。

清明連假收假日重點壅塞路段預測一覽表

4/5 連假收假日

「國1北向」

15-18 時南屯-后里（4倍）

15-18 時西螺-埔鹽系統（4倍）

16-18 時新竹系統-竹北（4倍）

「國3北向」

15-18 時關西-大溪 （4倍）

15-18 時竹山-中興（3倍）

15-18 時霧峰系統-霧峰（3倍）

「國5北向」

10-20 時宜蘭-坪林（7倍）

「國6西向」

16-18 時舊正-霧峰系統（3倍）

▲清明連假收假日路況預測。（圖／高公局提供）

今日國道相關疏導措施包括：14-21時國5北向入口高乘載管制、7-19時封閉國1虎尾北向及國3名間雙向入口、0-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、單一費率、0-10時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來