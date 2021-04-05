　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「小鐵人」4／24登場！2歲到小六都能參加　還增親子滑板車組

▲▼小鐵人親子活動。（圖／觀光局）

▲小鐵人親子活動4/24登場。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

今年是自行車旅遊年，交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處規劃於4月24日在官田遊客中心辦理小鐵人親子活動，邀請兩歲以上至國小六年級以下，對滑步車、滑板車以及健走有興趣的親子家庭組隊報名參加，報名期限於4月16日截止，只要報名並完賽，就可獲得價值500元的完賽獎勵，限300組名額。

觀光局表示，這次活動除了親子二鐵趣味賽事外，還有YOYO家族、兒童劇團及親子DIY手作等精彩草原活動，只要在4月16日前報名且完成參賽，即可獲得100元的現場周邊活動園遊券、紀念T恤、涼感巾、獨家活動主題口罩、完賽獎牌、完賽證明、現場專人拍攝完賽紀念照片等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

西拉雅小鐵人親子活動去年首度推出，今年為讓更多小朋友一起享受活動賽事，除了將報名隊數提升至300組外，也擴大參賽年齡層至國小孩童，並增加「親子滑板車」的組別。

▲▼小鐵人親子活動。（圖／觀光局）

▲兩歲到小六都可參加小鐵人親子活動。（圖／觀光局）

▲▼小鐵人親子活動。（圖／觀光局）

觀光局表示，西拉雅官田遊客中心擁有廣大的草原腹地，活動當天除了親子二鐵趣味競賽外，草原周邊開放一般民眾免費入園，也安排了多項活動包括親子互動樂園、創意氣球達人、歡樂泡泡體驗、手作DIY等，還特別邀請YOYO家族、快樂鳥故事劇團、大頭小丑魔術、CANDY STAR等舞台表演。

為方便參與小鐵人趣味賽的親子家庭前往活動會場，觀光局已安排交通接駁車於隆田火車站及官田遊客中心進行來回接駁，相關活動資訊請詳報名網站及西拉雅國家風景區管理處官方粉絲專頁。

ET快訊
奪命瞬間！警察聊天步槍突掉落　低頭秒被「子彈穿眼」爆頭亡
他逃命爬上山坡被當成義祥工人　氣炸拿車票問警察：該怎麼告
第一個跳火車！成功高中弟憶「險喪命瞬間」嚇傻：腳插玻璃也沒痛
18通迴盪隧道的手機鈴聲...破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

第2屆老塘湖之美寫生比賽　100位小朋友參加親子同樂

第一個跳火車！成功高中弟憶「險喪命瞬間」嚇傻：腳插玻璃也沒痛覺

太魯閣出軌存在「5大疑點」　全跟李義祥有關

國1湖口北向路段時速不到30公里　國5車流逐漸紓解中

旅館公會發文力挺林佳龍！質疑：違停車禍是不是也要部長下台？

無常在瞬間！太魯閣號出軌釀50死　各方關懷匯聚花蓮見大愛

教育部統計62名師生傷亡！　啟動「一對一關懷」輔導機制

殯儀館成立關懷服務站！　慈濟提供警消心理關懷+按摩針灸服務

獨／「就在上面看一下！」羽絨衣男慘被誤認李義祥同夥　親吐目的

饗賓餐旅標下2021全台第一鮪　捐120萬助太魯閣傷亡民眾

利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了

乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

潘瑋柏出道20周年..LISA：那時我4歲！　李榮浩看楊丞琳《不良笑花》害羞笑了XD

BMW阿婆灣逆向超車「連撞3台」　重機騎士遭撞飛倒地...傷重不治

網紅「韓德凱文森」補票搭太魯閣 失聯前對話曝...家屬奔花蓮驗

女被提醒付錢與公車司機爆口角　脫口罩喊：中華民國照你規則走？

羅時豐合體瑋哥前後晃動狂嘶吼XD　龍山寺前跳空幹舞..噴泉激情四射

張柏芝「凸肚之謎」遭疑懷孕　女星曝超狂食量..她笑了：楊丞琳也是

李義祥包鐵路工程釀50死　鄰居喊冤：他很老實不是壞人

第2屆老塘湖之美寫生比賽　100位小朋友參加親子同樂

第一個跳火車！成功高中弟憶「險喪命瞬間」嚇傻：腳插玻璃也沒痛覺

太魯閣出軌存在「5大疑點」　全跟李義祥有關

國1湖口北向路段時速不到30公里　國5車流逐漸紓解中

旅館公會發文力挺林佳龍！質疑：違停車禍是不是也要部長下台？

無常在瞬間！太魯閣號出軌釀50死　各方關懷匯聚花蓮見大愛

教育部統計62名師生傷亡！　啟動「一對一關懷」輔導機制

殯儀館成立關懷服務站！　慈濟提供警消心理關懷+按摩針灸服務

獨／「就在上面看一下！」羽絨衣男慘被誤認李義祥同夥　親吐目的

饗賓餐旅標下2021全台第一鮪　捐120萬助太魯閣傷亡民眾

太魯閣+普悠瑪脫軌68人喪生　黃子哲轟：蔡英文沒把台鐵改革放心上

國師級名嘴不捨林佳龍「含淚救災」　痛批反對黨：情緒化批判

蔣少宏首轟要回領先、布里悍一把抱住　龍7局2比1兄弟

獨／25歲女流「臭酸花生醬」…崩潰喊：男友床上狂嘔！醫一聞皺眉了

美魔女砸3百萬復刻「5大經典造型」　挑戰鋼管舞全身「加冷筍」！

汪星人眼神反差「2樣情」！　媽心寒PO網：你今晚吃冥想雞胸肉

女騎士「10秒丟貓」！8歲美短躲縫隙發抖...棄養畫面曝光網氣炸

笑太用力！帥氣白汪現妖怪真身　「尖牙+長舌」撞臉把阿嬤賣掉

《哈利》粉瘋掉！嘿美、金蛋造型香氛蠟燭美爆　燒完還有驚喜項鍊可以拿

第2屆老塘湖之美寫生比賽　100位小朋友參加親子同樂

媽狂掀被子叫醒「賴床柴」 汪氣噗噗拉回去：別吵我！

生活熱門新聞

短T男急變裝衝下坡？　真相大逆轉

網紅曬捐款150萬　他揪1疑點打臉

被誤認李義祥同夥！他傻眼：我也是乘客　曬車票打臉

「生命最後仍努力煞車！」太魯閣號乘客還原現場

強逼冷氣團回冬！今晚最冷剩11°C

關心其他乘客　羽絨衣男慘被誤認

正妹記者採訪「政大公審」PTT爆紅　本人回應了

火車最危險位置曝！　「潰縮區」死傷最嚴重

太魯閣事故前7分鐘關鍵畫面曝　疑車門沒關

第一個跳火車！成功高中弟憶「險喪命瞬間」

有工人目擊！撞擊瞬間他們在？

急移除車廂！工人「沒戴安全帽」直接上

李義祥疑似有同夥　台鐵要監造查

網紅造假捐款單！再爆假冒星宇空服員

更多熱門

相關新聞

東海岸運動觀光起跑　單騎深度輕旅行打頭陣

東海岸運動觀光起跑　單騎深度輕旅行打頭陣

東管處23日假台北國際藝術村召開全國記者會，宣布今年東海岸運動歡光系列活動起跑，由東管處處長林維玲、立法委員廖國棟、台東縣長濱鄉公所鄉長潘淑芳、花蓮縣瑞穗鄉長陳進光等一起用在地小米氣泡飲揭開序幕，而「最美空姐跑者」林美佐Misa也現身分享一頭栽入馬拉松的契機及收穫及她專屬的東海岸私房景點，邀請大家一起來東海岸運動一下。

騎鐵馬玩！馬拉松＋泛舟一次滿足

騎鐵馬玩！馬拉松＋泛舟一次滿足

阿姨見路邊腳踏車起歹念掉包

阿姨見路邊腳踏車起歹念掉包

一日北高挨批　柯擬登貓空大縱走

一日北高挨批　柯擬登貓空大縱走

自行車道6年僅增1%挨轟！陳智菡FB狂酸

自行車道6年僅增1%挨轟！陳智菡FB狂酸

關鍵字：

自行車鐵人三項

讀者迴響

熱門新聞

即／網紅確定為第49名太魯閣號罹難者

短T男急變裝衝下坡？　真相大逆轉

即／事發「李義祥就在山坡上」關鍵照片曝光！

歐洲遇粉絲用韓文打招呼　王嘉爾回應韓網氣炸

網紅曬捐款150萬　他揪1疑點打臉

被誤認李義祥同夥！他傻眼：我也是乘客　曬車票打臉

陰謀論瘋傳！網指李義祥站邊坡：在現場看戲

Lulu「PO捐款資訊」網掀戰罵：不相信政府！

《尹食堂2》遭批造假！韓國GAY被翻成長得帥

甜美護理師遭家暴　陽光警輔導竟爬上床挨告

獨／李義祥一人巡工地？5張照片戳破真相

網紅補票搭死亡列車！失聯前對話曝光

搭太魯閣罹難！蔡哲珊父批：台鐵太爛了

太魯閣車禍倖存者對話紀錄曝：看到工人邊笑邊聊

第一現場曝　李義祥冷眼看乘客逃生

更多

最夯影音

更多
利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了

利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了
乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

潘瑋柏出道20周年..LISA：那時我4歲！　李榮浩看楊丞琳《不良笑花》害羞笑了XD

潘瑋柏出道20周年..LISA：那時我4歲！　李榮浩看楊丞琳《不良笑花》害羞笑了XD

BMW阿婆灣逆向超車「連撞3台」　重機騎士遭撞飛倒地...傷重不治

BMW阿婆灣逆向超車「連撞3台」　重機騎士遭撞飛倒地...傷重不治

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面