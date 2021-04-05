「小鐵人」4／24登場！2歲到小六都能參加　還增親子滑板車組

▲小鐵人親子活動4/24登場。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

今年是自行車旅遊年，交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處規劃於4月24日在官田遊客中心辦理小鐵人親子活動，邀請兩歲以上至國小六年級以下，對滑步車、滑板車以及健走有興趣的親子家庭組隊報名參加，報名期限於4月16日截止，只要報名並完賽，就可獲得價值500元的完賽獎勵，限300組名額。

觀光局表示，這次活動除了親子二鐵趣味賽事外，還有YOYO家族、兒童劇團及親子DIY手作等精彩草原活動，只要在4月16日前報名且完成參賽，即可獲得100元的現場周邊活動園遊券、紀念T恤、涼感巾、獨家活動主題口罩、完賽獎牌、完賽證明、現場專人拍攝完賽紀念照片等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

西拉雅小鐵人親子活動去年首度推出，今年為讓更多小朋友一起享受活動賽事，除了將報名隊數提升至300組外，也擴大參賽年齡層至國小孩童，並增加「親子滑板車」的組別。

▲兩歲到小六都可參加小鐵人親子活動。（圖／觀光局）

觀光局表示，西拉雅官田遊客中心擁有廣大的草原腹地，活動當天除了親子二鐵趣味競賽外，草原周邊開放一般民眾免費入園，也安排了多項活動包括親子互動樂園、創意氣球達人、歡樂泡泡體驗、手作DIY等，還特別邀請YOYO家族、快樂鳥故事劇團、大頭小丑魔術、CANDY STAR等舞台表演。

為方便參與小鐵人趣味賽的親子家庭前往活動會場，觀光局已安排交通接駁車於隆田火車站及官田遊客中心進行來回接駁，相關活動資訊請詳報名網站及西拉雅國家風景區管理處官方粉絲專頁。