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瘋電影／孩子別哭　韓國孤兒的困境沒有葬禮

文／賴賴

▲▼孩子別哭。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

看完電影直覺韓國孤兒真的好可憐，原來韓國領養制度和社會民情有很大關係，所以韓國孤兒大多是被外國人領養，而重視血緣的韓國人就連真的領養都不讓家人知道，電影中一幕孤兒同伴死亡，警方卻不同意同為孤兒院的兄弟姊妹領走辦喪禮，說是法律規定無親屬關係不能領走遺體自行辦理，這真的很痛心，電影流暢好看。

為了不讓酒家女將女兒送走，拼命爭取孩子權益的孤兒女主角，非常感動且感人，這些無父無母的孤兒，沒有背景成年便必須自食其力，非常清苦，學生時期變得半工半讀，又不能賺太多錢以免失去低收入戶的福利等等，當我們在韓劇中看到巨富帥哥和美女，無法想像原來韓國低端人口如此無助，還好編劇給了一個好結局，不然真的是快要憂鬱症了。


片　　名：孩子別哭
英文片名：I
類　　型：劇情
上映日期：2021-03-19
片　　長：112分鐘
導　　演：金鉉晫
演　　員：金香起(Kim Hyang Gi) 、 柳賢慶 、 廉惠蘭
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

自苦撐著的他們相遇了……

在育幼院長大的女孩雅英（金香起 飾），就讀兒童相關科系。成年後離開育幼院的她為了謀生，便成為單親媽媽英彩（柳賢慶 飾）6個月大兒子的保母。即使能力有點不足，但仍努力獨自扶養兒子小赫的英彩，看著雅英比自己還要細心照顧小赫的模樣，也不知不覺地感到安心，開始夢想著能過著平凡的生活。

然而某日，小赫發生了意外，英彩卻將所有責任都推卸到雅英身上……回到隻身照顧小赫的生活，英彩面對殘酷的現實，做出不得已的決定。得知此事的雅英，為了讓小赫再度回到英彩的懷抱，決定付諸行動……在這充滿傷痛的世界，我們是否能一起走下去呢？

▲▼孩子別哭。（圖／yahoo）

▲低端人口單親媽嗎，就算想要親自養育小孩也困難重重。

▲▼孩子別哭。（圖／yahoo）

▲打工照顧小嬰兒的幼教生女主，是孤兒出身分外疼愛小孩。

▲▼孩子別哭。（圖／yahoo）

▲終於單親媽無法照顧小嬰兒，只好賣給販賣人口的人口販子。

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