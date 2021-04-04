慘遭新冠肺炎「滅族」　巴西亞馬遜部落「最後傳人」過世

▲巴西疫情依舊嚴峻，甚至有原住民部落，因為染疫滅族。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫苗儘管已經問世，但是疫情尚未完全壓制，例如巴西的疫情仍然相當嚴峻，是全世界第二嚴重的國家，甚至還有亞馬遜的原住民部落，還沒等到疫苗，最後傳人就已經過世，整個部落宣告滅族。

根據《紐約時報》（The New York Times）報導，巴西亞馬遜雨林中的「朱馬部落」最後傳人阿魯卡（Aruká Juma）染疫病故，「朱馬部落」的族人與其他亞馬遜部落一樣，以部落名稱作為姓氏。

「朱馬部落」在18世紀的全盛時期，人口達到1.5萬人，但是因為遭受傳染病侵襲以及外來人屠殺，1943年人口僅剩百人左右，1964年的一場大屠殺，更讓部落只剩6人，其中之一就是阿魯卡。

1999年，阿魯卡的姐夫過世，讓他成為全部落唯一的男性，今年2月17日阿魯卡在巴西西部朗多尼亞州（Rondônia state）首府韋柳港（ pôrto velho ）染疫病故，朱馬部落宣告滅族。

阿魯卡的外孫烏瓦（PuréJuma Uru Eu Wau Wau）表示，不清楚外公的實際年齡，只知道大約在86~90歲之間，一些外孫為了保留朱馬部落的記憶，在父姓前保留朱馬的姓氏。人類學家指出，這在父系社會的亞馬遜部落，非常少見。

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