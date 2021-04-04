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太想要翹臀！22歲辣妹屁股打入「不明矽膠」　挨針4天後慘死

▲美國密蘇里州22歲脫衣舞孃戴莎（Daysha Phillips）施打豐臀針死亡。（圖／翻攝Instagram帳號milani_mulan1）

▲美國22歲脫衣舞孃戴莎（Daysha Phillips）施打豐臀針，卻因此死亡。（圖／翻攝Instagram帳號milani_mulan1）

記者吳美依／綜合外電報導

美國密蘇里州22歲脫衣舞孃戴莎（Daysha Phillips）非常想要擁有電視明星般的完美身材，尤其希望臀部能夠翹又豐滿，但竟為此找上非法管道，注射來路不明的矽膠填充物，甚至找了3名閨蜜同行。但是，她不久後就出現呼吸困難等症況，送醫急救4天不治死亡。

《每日郵報》、《聖路易斯郵報》報導，戴莎2015年7月26日前往聖路易斯的德魯里旅館（Drury Inn），注射豐臀針，送醫後情況迅速惡化，7月30日拔管死亡。檢方指出，她死於矽膠引起的肺栓塞，不明物質進入血液後，阻塞在肺部。另外3名同行閨蜜中，1人臨時退出，另外2人也接受注射，卻沒有產生不良反應。

▲▼美國德州49歲婦女妮蒂卡（Nitica Deonte Lee）替22歲女子施打豐臀針害命。（圖／翻攝密蘇里州埃德蒙遜警察局）

▲49歲的妮蒂卡（Nitica Deonte Lee）於今年4月1日認罪，被判處5年有期徒刑。（圖／翻攝密蘇里州埃德蒙遜警察局）

德州婦女妮蒂卡（Nitica Deonte Lee）當天遠從達拉斯飛往密蘇里州，就是為了替女孩們施打豐臀針，但在受害者死亡後展開潛逃生活，直至2020年7月才落網，1日開庭時承認過失殺人罪，被判處5年有期徒刑。她此前曾因搶劫與偷竊等罪行入獄4年，在戴莎死後也曾寫信給受害者家屬，表示自己非常抱歉，深刻懺悔。

戴莎曾在美國海軍預備役服役2年，生前在夜店Pink Slip工作，藝名是米拉妮木蘭（Milani Mulan）。姊姊金柏莉（Kimberly Sanders）說，她非常渴望擁有「電視明星般的身材」，未料卻因注射豐臀針，痛苦地「緩慢死去」。

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