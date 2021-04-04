34GG大眼妹好會夾！跟風「奶奶挑戰」hold住椅子　爆紅狂吸22萬粉

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國21歲女學生威廉姆絲（Catrin Williams）身材姣好，擁有34GG傲人雙峰，但她卻意外發現，自己能利用胸部夾住水瓶、摺疊椅等物品不掉落，感到相當驚訝，也因此成為一名網紅。

每日星報報導，威廉姆絲起初看到別人挑戰用胸部拿東西後，她也決定來試試看，身穿短袖T恤的她開始把各種物品塞進胸部下方夾住，包括體重計、500頁教科書、2公升水瓶等，沒想到發現這一系列的影片相當受歡迎。

▲威廉姆絲擁有34GG傲人雙峰，目前仍是學生。（圖／翻攝自抖音）

最令威廉姆絲感到驚訝的是，她也能用同樣的方式支撐卡住一把木製折疊椅，且維持時間也很長。但她也說，有些物品確實比較困難，「洗衣籃真的比較難挑戰，它掉下來的時候還砸到我的腳，直接瘀青。」

如今威廉姆絲在抖音已有至少22.8萬名粉絲，她也經常上傳影片；許多人留言表示，她用胸部卡住東西的技能超級瘋狂，「我猜妳根本不需要去健身房了」、「這讓我也想試著挑戰看看」。談及下一個挑戰，威廉姆絲開玩笑透露，桌子或電視都是可能的目標。

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