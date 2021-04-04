年輕警閉上眼恐怖畫面就出現！預防PTSD　警首例啟動心理輔導

記者吳奕靖、陳豐德／花蓮報導

台鐵太魯閣號出軌造成50死、200人輕重傷，基層員警停休一同投入協助家屬相驗認屍，負責第一現場勘驗的鑑識人員目睹煉獄現場，向長官直言「一閉眼恐怖畫面就重複出現」，睡眠也出現障礙，花蓮縣警察局花蓮分局長郝心誠表示許多年輕員警都是第一次見到這樣的災難場面，加上陪伴家屬都會感受到家屬的哀痛，休息時表情都相當落寞，對此已加強關注同仁的心理狀況，為預防PTSD（創傷後壓力症候群）準備讓第一線警力至慈濟醫院進行心理輔導。

▲基層員警投入太魯閣出軌案內心壓力大，有基層表示一閉上眼睛恐怖畫面就會重複出現。（圖／記者吳奕靖攝）



創傷後壓力症候群（Post-traumatic stress disorder，簡稱PTSD，）是指人在經歷過情感、戰爭、交通事故等創傷事件後產生的精神疾病，症狀包括會出現不愉快的想法、感受或夢，接觸相關事物時會有精神或身體上的不適和緊張，會試圖避免接觸、甚至是摧毀相關的事物，認知與感受會突然改變，這些症狀往往會在創傷事件發生後出現，且持續一個月以上。

此次事故後花蓮縣警局的員警皆停休，12小時輪班投入相關勤務，花蓮分局長郝心誠表示，第一線進行車廂內採證以及遺體相驗的的鑑識人員及刑警，都會看到怵目驚心的畫面，尤其見到死者表情凍結地最後一秒仍相當驚恐，加上陪同家屬時會感受到他們的哀痛，同仁給予家屬鼓勵時也會感覺相當痛心，這些造成基層員警內心相當大的負擔。

▼員警陪同罹難者家屬進行相驗等程序，體會到家屬確切的哀痛。（圖／記者吳奕靖攝）



而這也是很多年輕員警第一次遇到的大型災難場面，分局長表示這是警方的工作，我們無可逃避一定得去面對他，但身為指揮官的自己也開始關心第一線同仁的心理狀況。一位基層同仁就向分局長說：「一閉眼恐怖畫面就重複出現」，還指出自己的睡眠開始出現障礙，許多同仁休息時都不發一語、相當落寞，這也讓郝心誠開始有了警覺。

也有部分同仁向郝心誠說累到沒時間想那麼多，郝心誠曾詢問一位鑑識同仁需不需要休息，他則打起精神說「OK！自己沒問題」，目前為止花蓮分局仍未接獲到基層同仁反映要暫時退出相關勤務，但郝心誠擔心PTSD通常是勤務過後才會逐漸出現症狀，因此已經打算與慈濟醫院研討心理輔導機制，讓第一線的警力能透過專業人員獲得心理壓力釋放，也會提醒幹部多關心員警內心狀況。

▼一線員警內心負荷大，擔心PTSD狀況花蓮縣警局準備啟動心理輔導機制。（圖／記者吳奕靖攝）



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