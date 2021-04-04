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網瘋傳「正妹船長」害長賜號擱淺　仙氣美照曝光！她無辜喊冤

▲埃及第一位女船長伊絲蘭達（Marwa Elselehdar）被指控，必須替貨輪長賜號（Ever Given）擱淺蘇伊士運河負責。（圖／翻攝Instagram帳號marwa.elselehdar）

▲埃及第一位女船長伊絲蘭達（Marwa Elselehdar）被控必須替貨輪長賜號（Ever Given）擱淺負責。（圖／翻攝Instagram帳號marwa.elselehdar）

記者吳美依／編譯

埃及第一位女船長伊絲蘭達（Marwa Elselehdar）被指控，必須替貨輪長賜號（Ever Given）擱淺蘇伊士運河負責，相關消息與負面評論在網路上瘋傳。但是，她當時正在數百公里外的艾伊達4號（Aida IV）航行，對於誣賴自己的謠言感到十分無奈。

BBC指出，《阿拉伯新聞》於3月22日發布一篇報導，講述伊絲蘭達的事業成就，卻被有心人士截圖竄改，變成她釀成擱淺事件的假新聞，並且在社群媒體上瘋傳。

29歲的伊絲蘭達回憶，自己當時在埃及海事安全局的艾伊達4號擔任大副（first mate），距離亞歷山大港（Alexandria）數百英里，看見消息時非常震驚。她不知道幕後黑手的身分或目的，但猜測對方動機可能來自於「我是這個領域的成功女性，或者因為我是埃及人，但我不確定」。

伊絲蘭達指出，那篇假新聞是由英文寫成，很容易傳播到其他國家，甚至影響其職涯，「我積極否認文章內容，因為這影響了我的聲譽，以及我為了取得今日成就付出的努力」。她起初對於負面評論憂慮不已，但如今「決定關注我獲得的所有愛與支持，把憤怒轉變成感激」。

伊絲蘭達畢業後，於2015年成為艾伊達4號臨時船長，同年駛船通過剛擴建完的蘇伊士運河，成為年紀最輕與首位女性船長。她也在2017年婦女節慶祝活動上，獲總統賽西（Abdel Fattah El-Sisi）頒獎褒揚。

根據國際海事組織（IMO）數據，全球現役船運工作者中，僅有2％是女性。伊絲蘭達坦承，求學與工作過程都時常面臨性別歧視，「我們的社會還無法接受女孩離開家人，在遠洋工作很長一段時間，但當你在做自己喜歡的事情時，不需要尋求每個人的認同」。


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