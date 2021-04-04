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卡娜赫拉創作者揪心哀悼太魯閣51死　IG洩心聲：願逝者安息

▲▼ 日本插畫家卡娜赫拉4日透過IG現時動態發文哀悼。（圖／記者郭世賢翻攝、IG）

▲日本插畫家卡娜赫拉直言，台鐵太魯閣號出軌事故太慘烈。（圖／記者郭世賢翻攝、IG）

記者詹雅婷／綜合報導

台鐵408班次太魯閣號列車2日發生重大出軌事故，造成51死200人受傷，日本社會也高度關注。日本插畫家卡娜赫拉（カナヘイ／Kanahei）4日也透過IG現時動態發文，「對台灣發生慘烈的鐵路事故，我感到十分揪心……願傷者早日康復，逝者安息。」

在太魯閣列車發生事故後，許多在台日人主動跳出來提供幫助，感謝台灣先前在311大地震時陪伴日本度過難關，日本網友也希望政府出面提供協助，直說「是時候該我們報恩了」、「不管怎麼樣，希望可以為台灣盡一份力」、「台灣是在日本發生災害時出手援助的友國，希望日本政府這次也能好好地向台灣伸出援手」。

在台日人中島健一2日晚間也召集多名同樣身在台灣的日本人，並在臉書社團「日台交流広場（台湾と日本）」發文表示，自己無法只是口頭上替台灣人打氣，願意有力出力，因此只要等到物資募集完畢便會親自送往現場，屆時也願意當志工隨時聽候現場人員調度。

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