　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

手淫精尿噴臉逼「吃下去」！少年肛門被插異物痛到尖叫：生不如死

▲▼河東郡智異山青鶴洞一處標榜禮節教育的私塾，爆出同儕間獵奇的性霸凌、虐待事件。（圖／翻攝自韓國觀光公社）

▲河東郡智異山青鶴洞某標榜禮節教育的私塾，爆出同儕間性霸凌、虐待事件。（圖／翻攝自韓國觀光公社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓慶尚南道河東郡當地的私塾（書院）接連傳出校園霸凌、性虐待等事件！一名年僅17歲的少年從去年2月起便慘遭同間宿舍寢室的2名男同學霸凌，不僅慘遭拖行至廁所逼看手淫、吞下噴在臉上的精液與尿液，甚至肛門還被抹乳液並塞入馬桶刷，此後身心嚴重受創、生不如死，只能靠安眠藥、抗憂鬱藥物入睡，他向青瓦台官網提出請願，要求政府嚴懲對霸凌冷處理的私塾院長。

根據韓媒《MBC》獨家報導，位於河東郡青鶴洞村落的私塾主要強調教授學生「禮節教育」，該名少年親自向媒體透露這段時間遭到虐待的過程與心境變化。他表示，待在私塾的時間根本宛如人間煉獄，簡直是生不如死，導致以後只要看見韓屋等傳統建築，就會想起遭到同學性霸凌與暴力虐待的過程，嚇得渾身起雞皮疙瘩。

他向媒體描述遭到虐待的經過，胸部、臉部經常遭同學揮拳毆打，打到渾身都是血，甚至還會被威逼吞下精液、尿液，若想要喝水，對方還會特地從馬桶裡撈出糞水要求喝下。

►高中少年遭馬桶刷「插肛門」！男同學拖廁所逼看手淫　精尿噴滿臉

▲▼男同學將少年拖至廁所，除了當場手淫，還將精液與尿液潑灑致臉上。（示意圖／CFP）

▲男同學將少年拖至廁所，除了當場手淫，還將精液與尿液潑灑到臉上。（示意圖／CFP）

少年描述不堪回首的遭性虐過程，「一開始的時候他們還會在我身體裡（應是指肛門內）放進口紅，當時我痛的大吼大叫，然而他們卻從洗衣桶裡撿起襪子，把襪子塞進我的嘴巴，還用膠帶黏起來。」

然而，當少年將被害經過一五一十告訴私塾院長，卻反而遭到對方一震毆打與出言辱罵，「我告訴院長我的雙腿受傷、很痛的時候，院長卻罵我『別再裝了』斷打我後腦杓、還賞我巴掌，罵我是殘障......。」

少年補充，私塾不僅不願意帶他去醫院看診、接受治療，甚至還動員少年加入蓋校舍等勞務活動，而每個月的點心費用高達20萬韓元，但少年每周只能拿到一碗泡麵。

▲▼南韓17歲少年，慘遭私塾寢室同儕虐待，甚至還被對方以馬桶刷塞肛門。（示意圖／CFP）

▲17歲少年慘遭私塾寢室同儕虐待，甚至還被對方以馬桶刷塞肛門。（示意圖／CFP）

私塾解釋，學生們在特性上容易起衝突，不過每當衝突發生時，都會實施分離措施，並沒有漠視暴力發生。

根據《韓聯社》報導，其實南韓慶尚南道河東郡這種傳統私塾，學生年齡介於國小、國中、高中之間，一般來說都是家庭或校園難以教育的問題學生，或是手機與網路中毒、不適應社會生活、患有憤怒調節障礙等青少年才會被家長送進來就讀，希望透過傳統禮節教育來磨練性格。

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

經典明星保養品！水磁場凝膠大罐只要1800元

ET快訊
李義祥違法兼工地主任　台鐵：他故意隱瞞身分將追究
太魯閣號「2死者太破碎」仍難確認　罹難者250萬賠償金4／8
LIVE／工程車先橫躺「太魯閣號煞不住」！台鐵最新說明
補票搭死亡列車！　網紅「韓德凱文森」失聯前對話曝光
強逼冷氣團回冬！今晚3地區「暴冷剩11°C」　後面還有一波雨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

太想要翹臀！22歲辣妹屁股打入「不明矽膠」　挨針4天後慘死

史上最深沉船！探險隊潛海下6500m　美驅逐艦「強斯敦號」現蹤

34GG大眼妹好會夾！跟風「奶奶挑戰」hold住椅子　爆紅狂吸22萬粉

手淫精尿噴臉逼「吃下去」！少年肛門被插異物痛到尖叫：生不如死

網瘋傳「正妹船長」害長賜號擱淺　仙氣美照曝光！她無辜喊冤

哥吉拉大戰金剛　網挖「航母1疑點」：船居然沒沉！超神圖解曝光

緬甸銀行女職員中槍亡！返家遭軍方開槍「爆頭」　韓外交部擬撤僑

夢見密室藏屍！她拆牆驚見「封死大鐵門」　網嚇壞：千萬別打開

世界大戰恐在4週內爆發！俄羅斯坦克軍隊邊境集結　直擊影片曝

打過疫苗入境免隔離！泰國分4階段解封外國遊客　中國疫苗也在列

最小死者4歲女童「全身都是傷」　遺體修復師哽咽曝：難度最高！

5月辦婚宴！男搭「死亡太魯閣」　未婚妻悲抱情人節布偶禮物認屍

啥款！邱澤「台味求愛」許瑋甯老派又可愛　《當男人戀愛時》「哭點戳進心坎」淚流不止！

新進4個月特搜隊員遇太魯閣出軌　回憶救災現場：隧道充滿血腥味

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

6人返台東「女兒肉身護孫雙亡」　阿公哭了：我沒盡到父親的責任！

林志穎名模妻曝「老公晚上不讓出門」　他表面裝不在乎..侯佩岑笑：看緊一點！

情侶搭太魯閣遇劫！28歲男陷昏迷 醒來聽「女友往生」殯儀館前崩潰

疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘

KID一身時尚耍帥..沒有「余感」了XD　《RUN新聞》搭峮峮主持：把她當妹妹

太想要翹臀！22歲辣妹屁股打入「不明矽膠」　挨針4天後慘死

史上最深沉船！探險隊潛海下6500m　美驅逐艦「強斯敦號」現蹤

34GG大眼妹好會夾！跟風「奶奶挑戰」hold住椅子　爆紅狂吸22萬粉

手淫精尿噴臉逼「吃下去」！少年肛門被插異物痛到尖叫：生不如死

網瘋傳「正妹船長」害長賜號擱淺　仙氣美照曝光！她無辜喊冤

哥吉拉大戰金剛　網挖「航母1疑點」：船居然沒沉！超神圖解曝光

緬甸銀行女職員中槍亡！返家遭軍方開槍「爆頭」　韓外交部擬撤僑

夢見密室藏屍！她拆牆驚見「封死大鐵門」　網嚇壞：千萬別打開

世界大戰恐在4週內爆發！俄羅斯坦克軍隊邊境集結　直擊影片曝

打過疫苗入境免隔離！泰國分4階段解封外國遊客　中國疫苗也在列

曾仁和二軍初登板　投1局2K無失分最速148

江辰晏本季初登板勝投　掛心陳重羽終結連敗

2021桃園彩芋季鄭文燦化身海底國王　與百名幼童共度兒童節

李義祥違法兼任工地主任　台鐵稱「他故意隱瞞身分」

雙親魂斷太魯閣號！小孩急從荷蘭返台奔喪　指揮中心放寬入境標準

清明追憶昔軍中同袍！　35年後再見面竟在龍潭公墓樹葬區

BMW阿婆彎逆殺騎士畫面曝！男駕駛奪命竟是「有人超車就跟著逆向」

太魯閣號「2死者太破碎」仍難確認　罹難者250萬賠償金4／8起先發放

李宗賢消失的全壘打　繞壘演內心戲：祈禱拍不到、拍不到

台鐵民營化財團搶翻天？　網預言：專心經營「台鐵地產公司」

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

國際熱門新聞

俄坦克軍隊邊境集結　恐爆世界大戰

人妻偷吃片曝！門鈴一響「急藏小王」

19歲護士嫁89歲失智翁　樂等當寡婦

掃墓遇劫　日籍乘客：以為會死掉

決鬥後對手首級「卡鹿角」…牠拖屍過冬！

全球首位！男嬰出生自帶「3根陰莖」...下場曝

即興創作「畫三筆」毀名作！白目情侶喊冤

俄15歲小媽PO文「我又懷孕了」但都有戴套

正妹船長害長榮擱淺？她無辜喊冤

貼我國旗！土國搜救團悼太魯閣事故：天佑台灣

跳傘情侶空中「交疊激戰」下場曝光

哥吉拉戰金剛　網曝1疑點：航母居然不會沉

蘇伊士運河淨空　422船全數通過

2惡犬闖入！　85歲失智老婦被「鎖喉拖行至死」

更多熱門

相關新聞

緬甸銀行女職員中槍亡！遭軍方開槍「爆頭」

緬甸銀行女職員中槍亡！遭軍方開槍「爆頭」

緬甸軍方發起政變後，鎮壓民眾的手段愈演愈烈！南韓新韓銀行（Shinhan Bank）設在緬甸第一大城仰光的分行，傳出當地32歲女職員蘇素姬（Su Su Kyi）在搭乘公司提供的車輛返家時，不幸在通過檢查哨站時，遭軍方開槍「爆頭」，送醫後仍宣告搶救無效。據悉，新韓銀行考慮暫時關閉仰光分行，當地職員改為居家辦公，並研擬分階撤離派駐人員。

卡娜赫拉PO限動：願太魯閣號逝者安息

卡娜赫拉PO限動：願太魯閣號逝者安息

台灣問題影響日本存亡！菅義偉：很重要

台灣問題影響日本存亡！菅義偉：很重要

美國再爆亞裔歧視！56歲男遭圍毆「肋骨斷」

美國再爆亞裔歧視！56歲男遭圍毆「肋骨斷」

習近平訪韓有譜？中國新聞稿隻字未提

習近平訪韓有譜？中國新聞稿隻字未提

關鍵字：

日韓要聞南韓慶尚南道.河東郡私塾書院書堂禮節教育性霸凌霸凌虐待肛門青瓦台

讀者迴響

熱門新聞

我斷腿妳先走！她忍痛搬椅讓6歲童逃生

太魯閣號最後影像解讀出來了

法務部前部長羅瑩雪辭世　享壽69歲

目睹站票乘客拋飛！一家三口跨過遺體求救

正妹記者採訪「政大公審」PTT爆紅　本人回應了

被牙醫男友唸：妳拍夠了沒　Apple轉頭偷哭

獨／殉職司機員是學霸！原力拼台積電

李義祥有黨證！公司多不良紀錄　仍攬1.41億元工程

冷氣團恐來襲！2波變天一路降溫15℃

修復師「蹲4歲陳小妹遺體旁啜泣」

女友外宿「躲被窩視訊」！他心累問：該信嗎

雞舍傳怪聲！母雞孵出3隻天敵毛怪

即／太魯閣號罹難者下修為48人！

招魂下大雨！6歲女童爸哽咽：再來當我小孩

歐陽娜娜撞衫「大陸泫雅」輸超慘

更多

最夯影音

更多
最小死者4歲女童「全身都是傷」　遺體修復師哽咽曝：難度最高！

最小死者4歲女童「全身都是傷」　遺體修復師哽咽曝：難度最高！
5月辦婚宴！男搭「死亡太魯閣」　未婚妻悲抱情人節布偶禮物認屍

5月辦婚宴！男搭「死亡太魯閣」　未婚妻悲抱情人節布偶禮物認屍

啥款！邱澤「台味求愛」許瑋甯老派又可愛　《當男人戀愛時》「哭點戳進心坎」淚流不止！

啥款！邱澤「台味求愛」許瑋甯老派又可愛　《當男人戀愛時》「哭點戳進心坎」淚流不止！

新進4個月特搜隊員遇太魯閣出軌　回憶救災現場：隧道充滿血腥味

新進4個月特搜隊員遇太魯閣出軌　回憶救災現場：隧道充滿血腥味

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面