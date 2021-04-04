緬甸銀行女職員中槍亡！返家遭軍方開槍「爆頭」　韓外交部擬撤僑

▲南韓新韓銀行設在緬甸仰光的分行，當地女職員慘遭軍方開槍爆頭慘死。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

緬甸軍方發起政變後，鎮壓民眾的手段愈演愈烈！南韓新韓銀行（Shinhan Bank）設在緬甸第一大城仰光的分行，傳出當地32歲女職員蘇素姬（Su Su Kyi）在搭乘公司提供的車輛返家時，不幸在通過檢查哨站時，遭軍方開槍「爆頭」，送醫後仍宣告搶救無效。據悉，新韓銀行考慮暫時關閉仰光分行，當地職員改為居家辦公，並研擬分階撤離派駐人員。

根據韓媒《韓國日報》，新韓銀行於當地時間2日證實該項消息，該名32歲的新韓銀行緬籍職員，於3月31日下午5時與其他8名同事搭乘公司提供的車輛，從茵雅湖附近準備返家，沒想到當車輛行駛至仰光市中心、距離分行5分鐘車程的地點時，卻因為司機未回應保安部隊提出的盤查命令，保安部隊成員持敲朝駕駛座射擊，使坐在駕駛座旁的該名職員遭到爆頭。

事後，該名職員雖緊急送醫搶救，並接受手術，卻因傷口過深而無法恢復意識，最後依舊回天乏術！仰光韓籍僑民表示，「雖然事發地點在醫療設施較普及的仰光，但因為蘇素姬遭槍擊的部位是頭部，加上子彈打進的傷口過深，才致使她的性命難以挽救。」

▲▼當地女職員蘇素姬慘死，家屬悲痛難耐。（圖／路透社）

針對緬甸事態愈演愈烈，南韓外交部昨（3）日正式將針對緬甸的旅遊警報提升至「第三階段」（勸導撤離），並成立中央對策本部，由外交部長鄭義溶親自坐鎮指揮，勸導欲前往緬甸旅遊或經商的國人能取消、或是延期計畫。

另外，南韓外交部勸導仍滯留在緬甸當地的僑民，若無緊急事務者可以儘早從當地撤離，並與南韓駐緬甸大使館安排班機撤僑，將原本每周1、2班從仰光起飛至仁川的班機，提升到每周3班。

►更大規模「血光之災」等著緬甸！安理會示警：軍方將展開大屠殺

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

經典明星保養品！水磁場凝膠大罐只要1800元