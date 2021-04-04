新婚小倆口鬧離婚　婆婆逼還金飾…媳婦怒嗆：先還我貞操！

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合外電報導

越南一對新婚不久的小倆口鬧離婚，雙方家長與新人的嗆辣談判內容，引發大批網友關注。據悉，婆婆起先要求女方歸還當初結婚的金飾，媳婦隨即回嗆「那你們何時還我貞操」，此話瞬間點燃婆婆心中怒火，直接開罵「貞操？當初還沒結婚的時候，妳早就已經不是處女。」

綜合越南媒體webtinmoi24等報導，這對新人結婚的時間並不長，據推測是因雙方對婚姻生活沒有共識，最終在雙方家長的陪伴之下，談判離婚。

▲雙方家長到場協調離婚事宜。（圖／翻攝自TikTok）

影片顯示，婆婆堅持要求女方歸還當出給的結婚金飾，媳婦一口答應，但直言「如果想要拿回妳的金飾，我可以還，但妳得先把我的貞操還給我」。面對媳婦的這番言論，婆婆說，「貞操？問問妳丈夫，妳結婚那天還是不是處女？他說妳早就不是處女」，但她告訴她的兒子，在這個時代只要相愛，這一點都不重要，她仍會像對待親生女兒一樣，好好對待她、照顧她、溺愛她。

這起事件發生在越南東南部西寧省，外傳這起離婚糾紛與金錢有關，且女方結婚後沒多久，就帶著金飾回到娘家，不願再回夫家，疑似對聘金金額不滿。如今這段婆媳談判的影片廣為流傳，引發網友熱議。

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