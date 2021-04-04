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跳傘情侶高空「交疊激戰」　太嗨忘開傘！他爆血慘摔下場曝光

記者吳美依／綜合外電報導

美國情侶威廉（William）和萊斯莉（Leslie）喜歡尋求刺激感，有次竟突發奇想，試圖在跳傘時做愛，但卻太過投入，忘記注意時間。男子急著趕在降落前開傘，卻被彈出背包的設備打斷鼻子，且因緩衝時間太短而重摔，渾身是血倒臥在地。他的私處疼痛不已，非常擔心陰莖骨折，永遠無法再從事性行為。

《每日郵報》等外媒報導，這對情侶當時已交往1年多，性生活非常活躍，某次一起跳傘時，萊斯莉突然提出這個瘋狂想法，威廉也立刻答應。2人當時都穿著寬鬆短褲，在飛機上就開始親熱，到了半空中設法脫掉衣物，發生性關係。威廉堅稱，「我們當時正在做愛」。

▲▼降落傘,跳傘。（圖／達志影像／示意圖）

▲美國一對情侶突發奇想，竟試圖在跳傘過程中做愛。（圖／達志影像／示意圖）

2人完事後，威廉才驚覺時間不夠，趕緊打開女友的降落傘，但自己的跳傘包卻一度打不開。萊絲莉回憶，她當時看見男友渾身是血、一動也不動，嚇得驚慌失措，「我腦子裡第一個冒出來的想法就是，他死了」。

威廉第一波劇烈疼痛的部位是左腿和鼠蹊部，十分擔心「不但無法再跳傘，也無法再取悅我的女人」，他緊急趕往急診室後，被診斷出鼻子斷掉、鼠蹊部腫脹與瘀青，但陰莖並未受到永久性傷害，幾周後就會康復，「醫師說我的小兄弟沒事，只是需要休息一下。我當時真是鬆了一大口氣」。

►《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

 
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