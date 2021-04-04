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太魯閣號出軌　衛福部新增「ATM、網銀、4大超商」都能捐款

▲▼太魯閣號「第3節」拖出隧道了！　車廂完整玻璃碎裂。（圖／記者黃國霖攝）

▲台鐵408次太魯閣列車因撞上滑落邊坡的工程車而出軌，造成嚴重傷亡。（圖／記者黃國霖攝）

記者趙于婷／台北報導

台鐵408次太魯閣列車因撞上滑落邊坡的工程車而出軌，釀成51死、200人輕重傷的悲劇。相關單位也開放捐款管道，衛福部即日起至4月30日止接受民眾捐款，新增「網路銀行、ATM轉帳捐款」，並自4月5日零時起，與7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK便利商店等四大超商合作，提供多元捐款管道。

衛福部社會救助及社工司司長楊錦青指出，透過超商門市捐款的民眾，勾選「索取捐款收據」，衛福部會在捐款活動結束後，統一寄出收據，也會同步將捐款資訊公開，方便民眾查詢。另衛福部賑災專戶捐款可撥打1957福利諮詢專線或02-8590662洽詢。

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1.國內部分：

（1）民眾可使用自動櫃員機(ATM)、網路銀行進行捐款，收款銀行為臺灣銀行（004），捐款帳號003001727277、戶名為「衛生福利部賑災專戶」。亦可至臺銀臨櫃存款、臺灣行動支付（臺灣pay）轉帳辦理。

（2）民眾可使用郵政劃撥方式（帳號50269506），戶名為「衛生福利部賑災專戶」，並新增自動櫃員機(ATM)辦理金融卡跨行轉帳捐款，金融機構代號700、帳號700001050269506。

（3）民眾可至金融機構臨櫃匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

（4）民眾可至四大超商門市透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go，捐款到衛福部賑災專戶。民眾只要在超商門市多媒體終端機，點選「0402太魯閣號事故（衛福部）」，並依指示輸入資訊與捐款金額，列印繳款單後，至櫃檯繳費即可完成捐款。相關捐款手續費將由該公司自行吸收，不會向民眾收取任何費用。代收捐款金額為100元~2萬元。

2.國外部分：國外民眾捐款帳號是007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

3.以上均請指定用途為：「0402太魯閣號事故案」，並於匯款單或郵政劃撥儲金存款收據空白處敘明捐款用途，另將捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至02-85906065，或將相關資料檔案以電子郵件寄至sa21909038@mohw.gov.tw，以利寄送收據。

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