哥吉拉大戰金剛　網挖「航母1疑點」：船居然沒沉！超神圖解曝光

▲哥吉拉大戰金剛，部分網友開始猜測，船隻下方是否暗藏其它機關。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

好萊塢大片《哥吉拉大戰金剛》吸引全球粉絲目光，兩大猛獸帥氣破表。但部分網友如今發現一處疑點，也就是哥吉拉與金剛站立於船上的畫面，似乎不太合乎現實邏輯，讓人懷疑船隻下方還有機關。但其實類似狀況也發生在2019年《哥吉拉II 怪獸之王》的電影劇照，當時網友甚至推測，其實哥吉拉應該有雙超級修長的「帝級神腿」。

I recently watched this movie and this scene bothered me until now. 1/10 由 Bro, don't like that la, bro 發佈於 2021年3月27日 星期六

臉書粉絲專頁「Bro, don't like that la, bro」上週發布與《哥吉拉大戰金剛》電影劇照有關的照片，但這一系列卻以「哥吉拉大戰金剛的問題」為題，該篇貼文甚至直接點出，「我最近看了這部電影，但這一幕一直困擾我到現在。」

照片顯示，在哥吉拉與金剛站立於尼米茲級航空母艦（Nimitz Class Aircraft Carrier）之上，該艦排水量約10萬6300公噸，但卻能同時載著9萬9634噸的哥吉拉與4萬6647噸的金剛，且不會下沉。

▲哥吉拉大戰金剛，網友畫圖神解。（圖／翻攝自臉書）

而這一切也讓人開始懷疑，航空母艦下方可能藏有其他東西或機關，像是隱沒於水面的山峰、冰山、直立式螺旋槳、漂浮物等有關，或是船身在水面下的體積超級巨大。

事實上，這並非哥吉拉影迷粉絲所遇過的第一次類似狀況，早在2019年《哥吉拉II 怪獸之王》電影上映時，哥吉拉站立於海中的劇照也被拿出來討論過。當時網友指出，哥吉拉可能有雙超級修長的「帝級神腿」。

▼ 網友推測，哥吉拉可能有雙修長的雙腳。（圖／翻攝自Reddit）