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約旦驚爆政變未遂！前王儲遭「軟禁」　拍片否認涉陰謀

▲約旦前王儲、41歲親王韓沙（Hamzah bin Hussein）。（圖／翻攝Twitter@HamzahHKJ）

▲約旦前王儲韓沙（Hamzah bin Hussein）遭居家軟禁。（圖／翻攝Twitter@HamzahHKJ）

文／中央社記者何宏儒安卡拉3日專電

約旦前王儲韓沙（Hamzah bin Hussein）遭居家軟禁、兩名前資深官員和其他數人被捕。據報導，事件可能與未遂政變有關。安曼（Amman）當局表示，調查持續進行中。韓沙在提供媒體的影片中否認涉及任何陰謀。

首都安曼主要街道和若干敏感場所部署眾多安全部隊。獨立新聞媒體《中東之眼》（Middle East Eye）報導，國王阿布杜拉二世（Abdullah II）同父異母弟、2004年之前曾是王儲的41歲親王韓沙遭軟禁在家。政府否認韓沙遭到逮捕。

約旦軍方在聲明中說，「我們要求他停止破壞約旦穩定的活動和運動。」軍方指出，「經安全機構全面調查後」，王室成員哈山（Hassan bin Zaid）、曾於2006年擔任阿布杜拉二世辦公室主任的阿瓦達拉（Bassem Awadallah）遭到逮捕。

韓沙在錄製的影片中否認不法或涉及任何陰謀、失職或擾亂。他在影片中說，「約旦武裝部隊參謀長今天早上來訪，通知我不准外出、與人交談或見面，因為有我的場合或是我上過的社交媒體，就會有批評政府或國王的言論出現。」韓沙的律師3日晚間將上述影片提供《英國廣播公司》（BBC）。

韓沙說自己沒有遭控作出相關批評。但他接著又說，「統治結構過去15到20年間出現的治理崩潰、貪腐和無能，而且還每況愈下，這怎麼能夠怪我……人民對政府機構失去信任，這也不能夠怪我。」韓沙提到，「不管什麼樣的事情，已經到了只要發聲或表達意見，就一定會遭到恐嚇、逮捕、騷擾、威脅的地步。」

聽取此事簡報的資深中東情報官員告訴《華盛頓郵報》（The Washington Post），針對企圖推翻國王而展開的調查持續進行中。《華郵》報導，據悉有部族領袖和約旦安全機構成員參與其間。

約旦方面消息人士告訴《中東之眼》，「至少20多名跟韓沙親王有關聯人士同時被捕」、「可能是政變圖謀失利，細節不清楚」。約旦武裝部隊參謀長胡奈提（Yousef Huneiti）少將指出，「調查持續中，一結束我們就會宣布結果，所有程序依法進行，所有人員依法行事。約旦安全穩定是首要之務。」

韓沙親王辦公室主任馬雅利（Yaser al-Majali）、負責親王宮事務的哈瑪德（Adnan Abu Hammad）也遭到拘留。

被捕兩名前資深官員中，哈山曾任阿布杜拉二世的沙烏地阿拉伯特使。一些約旦當地網站指出，他擁有沙烏地公民身分。

阿瓦達拉結束在國王辦公室和部長的工作後，到阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯開創事業。有消息說他擔任沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（ Mohammed bin Salman）顧問。

韓沙是前約旦國王胡笙（King Hussein）和美國出生的4王妃諾爾（Queen Noor）所生。胡笙1999年罹癌駕崩，阿布杜拉二世即位後旋即冊立韓沙為王儲，但2004年廢除韓沙的王儲地位，改立兒子胡笙（Hussein）。

沙烏地王室在聲明中指出，「我們跟約旦站在一起，支持阿布杜拉國王維護國家安全的決定。」與此同時，美國國務院用「重要夥伴」形容阿布杜拉二世，強調對他「力挺」。

埃及總統發言人在臉書發文稱，開羅當局對阿布杜拉二世，以及他打擊破壞王國安全穩定的行動表達支持。波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council, GCC）在聲明中指出，GCC支持約旦和安曼當局維護其安全穩定的所有措施。

►《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

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