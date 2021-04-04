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蘇伊士運河「422船全通過」！塞船終落幕　恢復雙向通行

▲▼長榮長賜號。（圖／路透）

▲ 長賜號現停泊大苦湖區接受調查。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

長榮貨櫃輪長賜號（Ever Given）上月23日擱淺埃及蘇伊士運河，歷經6日搶救後脫困。彭博引述運河管理局3日證實，運河現已完全疏通，總計422艘船隻通過。

長賜號上月29日成功脫困，這也讓運河兩端交通運輸恢復。蘇伊士運河管理局透過臉書表示，最後一批85艘船隻於3日完成雙向通行，是當局處理緊急狀況達成的新成就。

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، اكتمال عبور كافة السفن المنتظرة بالمجرى الملاحي للقناة، منذ...

由 ‎هيئة قناة السويس Suez Canal Authority‎ 發佈於 2021年4月3日 星期六

蘇伊士運河斷航6天衝擊全球供應鏈，而埃及政府現正調查長賜號擱淺事件，長賜號現停泊大苦湖區接受調查。但依據官員的說法，事故並非全由天氣狀況造成，船長錯誤操作是導致長賜號擱淺的原因之一，這也讓船隻在完全進入航道以前，船頭嚴重偏離軌道，並產生劇烈搖晃，隨後才發生擱淺事件。

另根據英國法律雜誌《律師》1日報導，船東日本正榮汽船子公司LUSTER MARITIME與檜垣產業株式會社（Higaki Sangyo Kaisha）正向長榮海運等人士提告。

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長賜號蘇伊士運河貨輪長榮海運長榮

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