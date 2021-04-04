蘇伊士運河「422船全通過」！塞船終落幕　恢復雙向通行

台鐵408次太魯閣號2號出軌意外，造成多人罹難，而其中一名罹難者劉奕辰畢業後即考上長榮海運，前途一片大好，趁著清明連假回鄉掃墓，未料遇上死劫。劉爸爸說兒子早上還有和自己通過電話，但11點半還沒看到人才意識到出事了，劉爸爸拿著手機一遍遍的撥打著兒子的電話，只是電話的那一端不會再有人接起了。